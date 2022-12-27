Кремль вже планує «вибори губернаторів» на окупованих територіях: для чого?

Російські ЗМІ, спираючись на свої джерела у Кремлі, повідомляють, що окупанти на анексованих територіях України збирається провести вибори до «місцевих влад»​ –​ російських. Їх збираються провести попри воєнний стан, що російська влада ввела на цих територіях, і, власне, активні бої на фронті. Радіо Донбас.Реалії міркує, для чого Кремлю вибори на землях, де щодня можливий контрнаступ ЗСУ?

Вибори на так званих «нових територіях» (так у РФ називають окуповані території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, анексовані наприкінці вересня 2022-го), за задумкою російської влади, мають відбутися 10 вересня 2023 року – у єдиний день голосування на виборах різних рівнів.

«Обирати» на окупованих територіях мають губернаторів, чиї функції зараз виконують формальні голови окупаційних адміністрацій – Володимир Сальдо, Євген Балицький, Денис Пушилін, Леонід Пасічник – та, ймовірно, «місцеві законодавчі збори» за російським лекалом.

Цікаво, що на ранок 27 грудня у Wikipedia-статті, присвяченій російським виборам, вже зазначені плани на проведення губернаторських «виборів 2023» на окупованих теренах. При цьому, офіційного джерела чи рішення щодо їхнього проведення немає, як немає й офіційних кандидатів на губернаторські посади.

Та ще наприкінці жовтня ватажок угруповання «ДНР» Денис Пушилін вже заявляв, що подібні вибори мають відбутися, та перемогу має тримати російська правляча партія «Единая Россия».

«Ніколи такого не було, і ось знову»

Для Росії проведення саме російських «голосувань» на окупованих територіях – не перше. Йдеться про різноманітні політичні процеси у Росії. Спочатку це стосувалося голосувань за так звані поправки у Конституцію Росії влітку 2020 року, а потім і вибори до Держдуми Росії у грудні 2021 року, за 3 місяці до повномасштабного вторгнення в Україну. Всі ці «голосування» за різними технологіями проводилися в ОРДЛО.

Та цього разу перелік територій, на яких Росія сподівається провести так звані вибори, розширений: йдеться ще й про захоплену після лютого 2022 року частину Донбасу та частини Запорізької та Херсонської областей. Окрім того, «обирати» мають саме місцеву владу у законодавчому полі Росії. Це має стати черговим кроком внутрішньої легітимації та інтеграції окупованих територій Кремлем.

Цікаво, що паралельно з появою інформацію про підготовку виборів на окупованій території вийшов черговий Указ президента Росії Путіна про паспортизацію жителів окупованої території України та їхню відмову від українського громадянства.

Для чого?

До лютого 2022 року, коли, крім анексованого Криму, під фактичною російською окупацією були частини Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), процеси там ішли в руслі Мінських угод. Тоді паспортизацію, інтеграцію та проведення своїх «голосувань» трактували як погрози з боку Росії, намагання максимально віддалити ці території від України з перспективою їх контроля та навіть вплив на електоральні пропорції у самій Росії.

Тепер очевидно, що Кремль вже здійснює свій намір щодо остаточного захоплення окупованих територій України та навіть встановлення там «легітимної» зі свого боку влади на майбутнє.

Та ще до офіційних повідомлень про проведення російських «виборів» можна припустити, що їхнє значення за межами Росії та, ймовірно, навіть у самій Росії буде нікчемним.

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