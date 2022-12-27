2022 год на Донбассе начинался со стабильной линией фронта, практически закрытыми блокпостами между подконтрольной и захваченной территорией и слабо, но работающей украинской мобильной связью.

18 февраля, за неделю до полномасштабного вторжения России, в оккупированных Донецке и Луганске объявляют мобилизацию. Жителей Донецка демонстративно эвакуируют в Ростовскую область России, якобы опасаясь наступления Украины (позже окажется, что главари группировок Пасечник и Пушилин не удалили метаданные со своих видео, и обращения были заготовлены наперед). А накануне большой войны Путин признает оккупированную часть Донбасса «независимой».

24 февраля Россия начинает новый, масштабный этап войны в Украине, и линия фронта начинает стремительно меняться – в том числе, и на Донбассе. Жизнь региона, и так пребывавшего в состоянии войны, изменится до неузнаваемости. А некоторые города в следующие пару месяцев российская армия сотрет с лица земли.

Связь

Через несколько дней после российского вторжения в оккупированных городах отключается единственный работающий украинский оператор мобильной связи —«Водафон». Украинской связи на неподконтрольной части Донбасса нет и по сей день. Локальные операторы группировок «ЛДНР» – «Феникс» и «Лугаком» – меняют телефонный код на российский «+7», но по-прежнему остаются недоступными для звонков на украинские номера. С украинских номеров этим операторам тоже нельзя позвонить.

Параллельно с отключением мобильной связи на оккупированных территориях усиливаются ограничения по доступу к интернет-ресурсам. Например, сайт Радио Свобода, в основном, недоступен без ВПН. Заблокировано большинство украинских новостных порталов, украинское телевидение, не доступно радиовещание, кроме российского и местных каналов.

Одновременно с решением российских властей о признании сервисов «Meta» экстремистскими — на оккупированных территориях возникают проблемы с работой фейсбука, инстаграма и мессенджера WhatsApp, время от времени блокируется Youtube.

Линия фронта

С первых дней полномасштабного вторжения Россия бросает все силы на захват городов Донецкой и Луганской областей, чтобы завершить начатое в 2014-м: объявить территорией группировок «ЛНР» и «ДНР» всю территорию областей.

Мариуполь и Волноваху в Донецкой области оккупанты ровняют с землей. Города оказываются в полной блокаде.

По Мариуполю ведутся беспрерывные обстрелы из артиллерии, танков, авиации. Попытки организовать гуманитарные коридоры для населения заканчиваются расстрелом колон транспорта. Чтобы выбраться из захваченных городов, людям приходится рисковать жизнью.

В середине марта российские войска окончательно берут под контроль Волноваху, а в начале мая Мариуполь. Выбраться на подконтрольную территорию теперь можно лишь через Россию, пройдя процедуру фильтрации.

В Луганской области оккупанты стремительно, до 2-3 марта, захватывают Меловое и Счастье. Северодонецк оказывается в похожей ситуации с Волновахой и Мариуполем — российские войска берут город в кольцо и ведут непрерывные обстрелы, захватывая город.

В начале июля украинские военные вынуждены покинуть последний форпост на Луганщине — Лисичанск.

На новых оккупированных территориях через некоторое время из оборота выводят украинскую гривну и объявляют захваченные земли рублевой зоной. Линия фронта постепенно выравнивается, но уже осенью начинается новый виток.

Осень: контратака. Вооруженные силы Украины после успешного контрнаступления в Харьковской области отвоевывают и города Донбасса. В Святогорск и Лиман возвращается украинский флаг. К ноюябрю украинским военным удалось деоккупировать ряд населенных пунктов в Луганской области.

Однако российская армия не оставляет попыток выйти на административные границы областей, чтобы взять их под свой контроль. Под постоянным огнем оказывается Бахмут, который сейчас считается самой горячей точкой на боевой карте Украины. ВСУ удерживают город и не позволяют российским военным получить контроль даже над окраинами.

Принудительная мобилизация

Все мужское население оккупированных территорий от 18 до 65 лет должно было взять в руки оружие и воевать против Украины. Многие мужчины практически весь год просидели дома (а то и у родственников), скрываясь от мобилизации.

Оккупационные администрации России отлавливали мужчин на улицах, на работе, в транспорте, забирали из учебных заведений и выманивать обманом. Уже весной на улицах Донецка и Луганска встретить мужчин призывного возраста было почти нереально.

Прописанные российскими властями нормы — кого могут, а кого не могут призвать — не действуют и по сей день. Забирали даже мужчин после инфаркта из больничных палат. Тех, у кого была бронь от производства, принудительная мобилизация стороной тоже не обошла. От очевидцев известно, что решить вопрос можно было лишь за крупную взятку. Из-за таких действий оккупационных администраций в ряде городов был практически парализован общественный транспорт — водителей автобусов, да и автобусы тоже, отправляли воевать против Украины.

Поняв, что людей все равно не хватает, так называемую мобилизацию объявили и на новых захваченных территориях. Единственный выход спастись сейчас — бегство из оккупации. А если все же отправили на фронт — сдаться в плен украинским военным.

Выезд из оккупации

Контрольно-пропускные пункты Донбасса закрылись еще во время пандемии ковида. Работало всего несколько блокпостов и в ограниченном режиме: для того, чтобы получить разрешение на въезд и выезд с оккупированных территорий, людям приходилось месяцами ждать разрешения от оккупационных администраций. С началом полномасштабной войны КПВВ прекратили работу окончательно.

Единственный способ выбраться на подконтрольную Украине территорию сегодня — выезд через Россию. Нужно сделать крюк через Беларусь, страны Балтии и Польшу. Дорога может занять от 3 до 8 дней, однако не всем по карману такое путешествие. К примеру, поездка из Донецка в Киев обойдется в 400 евро (15 688 гривен) с одного человека. Из-за этого большинство жителей оккупированных территорий оказались в заложниках и вынуждены оставаться в захваченных городах.

Сложнее выехать мужчинам призывного возраста. Это либо взятка российским военным около тысячи долларов (почти 37 тысяч гривен), либо нужно пробираться через границу с товарами в фурах, или партизанскими тропами. И люди, живущие в оккупации, идут на это, чтобы сохранить жизнь.

Товары и услуги

С началом большой войны ввозить в оккупацию украинские товары даже контрабандой стало невозможно. С прилавков исчезли все украинские продукты. Магазины заполонили товары российского и белорусского производства. Жители Донецка и Луганска неоднократно рассказывали Радио Донбасс.Реалии о высоких ценах и низком качестве этих продуктов.

Пропала из обменников и иностранная валюта. Купить доллар и евро стало невозможно. На какое-то время в ход вернулась гривна, но ее курс объявили один к одному. С 2023 года гривну здесь больше не будут принимать в расчет.

Из-за санкций, под которые попала Россия, ввозимая бытовая техника выросла в цене в разы. Купить качественную технику европейской сборки стало нереально, так как на оккупированные территории завозят технику, собранную либо в России, либо в Китае, но не лучшего качества, рассказывают местные жители.

Магазины брендовой одежды или закрылись, или распродают остатки со складов. Теперь на оккупированных территориях роскошью считается турецкий трикотаж.

Быт

В оккупации постоянные проблемы с водой и электрикой. В том же Донецке вода подается по графику — несколько часов раз в три дня, и то не всегда. Так случилось потому, что трубы, которые раньше удавалось ремонтировать, теперь оказались в зоне слишком активных боевых действий. Люди вынуждены стоять в очередях за технической водой. Из-за плохого качества воды пить ее нельзя даже после кипячения, поэтому питьевую воду дончанам приходится покупать.

В новых захваченных и разрушенных городах, помимо воды, есть проблемы с отоплением, связью и электрикой. Например, в Мариуполе жители сами берут на себя ответственность за подключение газа в повережденных домах:

Медицина

На оккупированных территориях, конечно, осталось мало высококвалифицированных медиков, так как люди стараются из гордов уехать. Многое оборудование диагностических центров разграблено или вышло из строя. Но, кроме этого, лечебные базы сейчас отдают и под раненых российских военных, из-за чего без своевременной и профессиональной медпомощи остаются местные жители.

viber +38 095 151 95 05. Таким был 2022-й год в Донецкой и Луганской областях. В новый 2023-й, как и вся страна, регион входит в состоянии кровопролитных боев: они сосредоточены, в соновном, возле Бахмута, Авдеевки, Угледара и Сватово, где армия Украины ценой жизней и здоровья бойцов пытается остановить агрессора. Вы можете следить за оперативной информацией с фронта в нашем ежедневном дайджесте , а больше новостей (особенно в условиях нехватки электричества) получать из нашего телеграма (Донбасс.Реалии). Если же вы хотите поделиться своими историями о жизни на оккупированных и прифронтовых территориях, сообщайте нам любым удобным способом: Donbas_Radio@rferl.org фейсбук ​,

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

Ми працюємо по обидва боки лінії розмежування.