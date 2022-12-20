В оккупированном Луганске местным жителям врачи отказывают в операциях, консультациях узких специалистов и обследованиях: больницы переполнены ранеными солдатами российских войск. Об этом Радио Донбасс.Реалии рассказывают местные жители. В Луганской ОВА эту информацию подтверждают, говорят – в трех луганских больницах находится более 1000 раненых солдат. Как же лечатся люди?

Луганчанка Мария Коваль (фамилия и имя изменено в целях безопасности) уже третью неделю не может попасть на консультацию к кардиологу, хотя еще в ноябре она запланировала операцию на сердце. Говорит, врач понимает необходимость провести хирургическое вмешательство, но не может этого сделать: в его больнице все палаты заняты ранеными солдатами, а его самого перевели на постоянное дежурство.

«Забиты все отделения: не важно, это палаты для пациентов кардиологии или любой другой хирургии. Там везде лежат военные – и в палатах, и в коридорах. Медсестры бегают между отделениями, потому что медперсонала не хватает. Врачи постоянно дежурят, обычных терапевтов-участковых тоже перевели на круглосуточную работу», – рассказывает Мария.

Срочные операции предлагают проводить в частных клиниках, добавляет луганчанка. Но это дорого, и не все пациенты могут себе их позволить. Проблема и в расписании – у лучших специалистов приемы и операции расписаны уже до конца января.

«Легче всего поступить в больницу по скорой, но доводить себя до состояния, когда ты уже без скорой не можешь, точно не лучшая идея», – говорит Мария.

Луганская областная клиническая больница, Луганска городская многопрофильная больница №15 и Железнодорожная больница переданы для пользования российским оккупационным войскам, говорят в Луганской ОВА. Сейчас там находится более 1000 раненых солдат. Для такого количества пациентов в медучреждениях отсутствует не только необходимое количество специалистов, но и препаратов.

Медсестра из Луганской поликлиники в разговоре с Радио Донбасс. Реалии утверждает, практика отказов гражданским работает с начала полномасштабного вторжения.

«Срочные госпитализации происходят, но очень ограничено. Далеко не всех нуждающихся госпитализируют. С января из нашей поликлиники медсестры командируются на месяц в областную больницу, чтобы там работать с ранеными, из-за нехватки персонала. Гражданских не кладут в больницу, даже если они нуждаются в лечении или операции, потому что все больницы забиты ранеными. Уже не знаю, россияне они там или «лнровцы», без разницы», – говорит медсестра.

В Генштабе ВСУ рассказывают, что представители ЧВК Вагнера лечатся в кожно-венерологическом луганском диспансере. Луганский хирург в разговоре с Радио Донбасс.Реалии говорит: «вагнеровцев» и российских офицеров отдают более квалифицированным специалистам.

«Луганских солдат – не жалко им. А вот если помрут они кто-то из элиты, «вагнеровцев» – то меня минимум уволят», – рассказывает местный хирург.

Местные же часто по связям, говорит хирург, пытаются упросить врачей выделить время на осмотры. Только один поход к специалисту ситуацию не исправит, а мест даже на дневной стационар – нет.

«Обращаются люди за помощью. Им надо покапаться или какие-то процедуры сделать. В идеале – они должны лежать в больнице, под наблюдением. Но из-за отсутствия койко-мест отправляют на дневной стационар по времени: два часа тут лежит один пациент, далее - другой. И они так меняются. Но есть еще проблема – в больницах не хватает лекарств. Все, в первую очередь, отдается военным. Люди заказывают из России, но на доставке часто спекулируют, завышая цены в несколько раз», – рассказывает хирург.

Луганчане отмечают, что сейчас еще есть больницы, которые остались работать для местных, но и это может измениться, ведь бои продолжаются – и количество раненых российских солдат увеличивается в клиниках оккупированного Луганска.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:



Ми працюємо по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите. Матеріал опубліковано мовою оригіналу