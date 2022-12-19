Як зараз виглядає звільнений ЗСУ острів Зміїний: ексклюзив Донбас.Реалії (фото)

Острів Зміїний ЗСУ деокупували понад п'ять місяців тому. Вперше відтоді журналісти змогли побувати на звільненому острові – серед них був і кореспондент Донбас. Реалії Роман Пагулич.



На острові ще досі лишається чимало слідів російської окупації. На Зміїному багато знищеної ЗСУ техніки агресора, серед якої системи ППО «Панцир-С1» (щонайменше три одиниці), комплекс ППО «Тор», паливозаправники. Є і боєприпаси.

Острів наразі перебуває під контролем українських військових з Інтернаціонального легіону – зокрема, і росіян, які отримали громадянство України.

Район Чорного моря постійно патрулює російська авіація, але до острова не наближається, – розповіли військові.

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Російські війська захопили острів Зміїний (Одеська область) у Чорному морі у перші дні повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Час від часу українська сторона повідомляла про враження російських сил на острові чи поруч.

Зокрема, 17 червня стало відомо, що в акваторії Чорного моря був уражений російський буксир «Василий Бех». Це сталося під час транспортування ним на острів Зміїний боєприпасів, озброєння та особового складу чорноморського флоту Росії.

30 червня після вогневих ударів по Зміїному українськими ракетними та артилерійськими підрозділами російські загарбники залишили острів. У Росії назвали це «жестом доброї волі».

1 липня, як повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, після «жесту доброї волі» російські літаки завдали удар фосфорними бомбами по острову Зміїний.

За три дні, 4 липня, керівниця пресцентру сил охорони й оборони оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк повідомила, що на острові Зміїний встановлено український прапор.

Острів Зміїний у Чорному морі перебував під тимчасовою російською окупацією, починаючи з нападу РФ у перші дні повномасштабної війни.