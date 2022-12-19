Як зараз виглядає звільнений ЗСУ острів Зміїний: ексклюзив Донбас.Реалії (фото)

Острів Зміїний ЗСУ деокупували понад п'ять місяців тому. Вперше відтоді журналісти змогли побувати на звільненому острові – серед них був і кореспондент Донбас. Реалії Роман Пагулич.
На острові ще досі лишається чимало слідів російської окупації. На Зміїному багато знищеної ЗСУ техніки агресора, серед якої системи ППО «Панцир-С1» (щонайменше три одиниці), комплекс ППО «Тор», паливозаправники. Є і боєприпаси.
Острів наразі перебуває під контролем українських військових з Інтернаціонального легіону – зокрема, і росіян, які отримали громадянство України.
Район Чорного моря постійно патрулює російська авіація, але до острова не наближається, – розповіли військові.
Російські війська захопили острів Зміїний (Одеська область) у Чорному морі у перші дні повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Час від часу українська сторона повідомляла про враження російських сил на острові чи поруч.
Зокрема, 17 червня стало відомо, що в акваторії Чорного моря був уражений російський буксир «Василий Бех». Це сталося під час транспортування ним на острів Зміїний боєприпасів, озброєння та особового складу чорноморського флоту Росії.
30 червня після вогневих ударів по Зміїному українськими ракетними та артилерійськими підрозділами російські загарбники залишили острів. У Росії назвали це «жестом доброї волі».
1 липня, як повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, після «жесту доброї волі» російські літаки завдали удар фосфорними бомбами по острову Зміїний.
За три дні, 4 липня, керівниця пресцентру сил охорони й оборони оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк повідомила, що на острові Зміїний встановлено український прапор.
Острів Зміїний у Чорному морі перебував під тимчасовою російською окупацією, починаючи з нападу РФ у перші дні повномасштабної війни.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу». А у вересні та на початку жовтня Росія здійснила спробу анексувати частково окуповані Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області. Україна і Захід заявили, що ці дії незаконні. Генасамблея ООН 12 жовтня схвалила резолюцію, яка засуджує спробу анексії РФ окупованих територій України.
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На кінець жовтня Україна оцінювала втрати Росії у війні у понад 70 тисяч загиблих військових. У вересні Росія заявила, що її втрати менші від 6 тисяч загиблих. У червні президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. А у вересні армія України внаслідок блискавичного контрнаступу звільнили майже усю окуповану до того частину Харківщини.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах.
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією. Зокрема, на Чернігівщині, Харківщині, Херсонщині.
Управління верховного комісара ООН із прав людини станом на 11 грудня підтвердило 6 755 випадків загибелі і 10 607 випадків поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Такими є дані організації від 24 лютого до півночі 11 грудня.
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