Гроші за поранення: які суми мають платити військовим, та як їх отримати

Поранені на війні українські військові лікуються та проходять реабілітацію безкоштовно. Але крім цього, уряд передбачив для них грошові компенсації. Мова зараз не про 15 мільйонів, які родина отримує в разі загибелі бійця, а саме про додаткову винагороду в разі травми, контузії чи каліцтва у зоні бойових дій.

Виявляється, багато військових навіть і не знають, що така компенсація має бути: думають, що це бойові чи зарплата. Однак, зараз в Україні діє постанова Кабінету міністрів від 28 лютого 2022 року: за нею, пораненому виплачують додаткову винагороду від 30 тисяч до 100 тисяч. Залежить сума від тяжкості отриманої травми та часу, проведеного на передовій.

Важливий момент: компенсація не нараховується автоматично – розраховувати на виплату військові можуть лише після проходження лікування та висновків медичної комісії. По часу це може займати від кількох місяців, а от кінцевого терміну в постанові не прописано – доки значиться «до завершення воєнного стану». Варто розуміти: цей процес нешвидкий.

Початкова точка

Для нарахування компенсації потрібні такі документи:

наказ командира (начальника);

бойовий наказ (розпорядження), рапорт командира (начальника) структурного підрозділу;

ваш власний рапорт;

висновок (постанова) військово-лікарської комісії.

Початкова точка збору документів для компенсації – наказ командира: саме на його підставі будуть нараховувати виплати. Якщо командир його не зробив – гроші можна не отримати. У цьому випадку юристи радять писати свій власний рапорт про обставини отримання травми і звертатися до командира, аби такий наказ створили.

Ці документи потрібні, аби довести, що травма дійсно отримана під час бойових дій. Наявність у момент поранення бронежилету, каски чи берців, які були на балансі частини чи привезені волонтерами, – не важливі.

«В законі немає такої підстави як недоброякісний бронежилет, або ще якийсь засіб захисту, через який можуть відмовити у виплаті компенсації. Головний аргумент для її отримання – це встановити, що особа виконувала бойові завдання, і вона знаходилася і отримала, наприклад, поранення саме під час участі в бойових діях», – розповідає Радіо Донбас.Реалії юристка компанії Investment Service Ukraine Дар’я Скоблікова.

Причини для відмови

Та бюрократичні підводні камені таки є. І починаються вони вже в період лікування. У деяких частинах, за словами бійців, можуть припинити виплату зарплати, а в подальшому і коригувати розмір компенсації, доки боєць проходить лікування. Тут необхідно стежити за датами, які проставлені в лікарняних листках.

Серед бійців, з якими ми спілкувалися, були такі, що не отримували навіть зарплату через бюрократичну плутанину.

«​Мені відновили виплати, але був момент, коли їх зрізали. І доки ми з дружиною не знайшли усі необхідні папірці, то я грошей ніяких не отримував. Це історія, коли тебе перевозять з одного госпіталя в інший, і треба контролювати усі записи в медкарті. Зрізають, а потім йди і доводь – а як це можливо, коли мене пораненого везли без документів у лікарню? За цим неможливо фізично стежити», – розповідає військовослужбовець Дмитро Герасименко.

Що стосується самої компенсації, підстави для відмови в її нарахування – це добровільна здача в полон, алкогольне сп’яніння під час виконання завдань та порушення наказів командира.

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