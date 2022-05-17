Сможет ли армия Украины отстоять Луганскую область

Российская армия, скорее всего, сосредоточится на захвате Северодонецка и всей Луганской области, а не на выходе на границы Донецкой области, считают аналитики американского Института исследования войны (IWS). По их словам, враг будет продолжать пытаться окружить Северодонецк и Лисичанск, сосредоточившись на захвате автомагистрали Лисичанск-Бахмут, чтобы отрезать эту территорию от остальной Украины. В IWS добавили, что провал форсирования армией РФ Северского Донецка в районе Кременной, скорее всего, будет означать, что агрессор пойдет на восток – через городскую агломерацию. При попытке переправы через реку Северский Донец 11 мая, отметили в IWS, российская армия потеряла 485 военнослужащих 74-й мотострелковой бригады из направленных туда 550-ти, а также более 80 единиц техники было выведено из строя. Какие шансы у российских войск реализовать свои планы, и что может противопоставить этому Украина?



Под контролем Украины сейчас остается 10% территории Луганской области – окрестности Рубежного, Лисичанск, Северодонецк, Горская громада и территория вдоль дороги Лисичанск-Бахмут до границы с Донецкой областью.

Самая сложная ситуация, по мнению главы областной военной администрации Сергея Гайдая, сейчас в Северодонецке. Российские войска сосредоточили большие силы для штурма города. И в последние дни бои шли уже в поселках, которые входят в городскую громаду. Накануне, например, российские войска атаковали поселки Боровское и Сиротино. Однако понесли потери и отошли. Под обстрел в Северодонецке попала и городская больница.



Чем так важен Северодонецк?

В 2014 году Северодонецк, по сути, стал столицей региона – вместо оккупированного Луганска. Рядом стоят города-спутники: Лисичанск и Рубежное, образуя агломерацию.

Что за «дорога жизни»?

Это трасса, которая соединяет Северодонецк и Лисичанск с Бахмутом Донецкой области. На данный момент это единственный путь, который связывает свободную территорию Луганской области с остальной Украиной. Перерезание этой трассы приведет к окружению оставшейся под контролем Украины агломерации в районе Северодонецка.

Смогут ли захватить Северодонецк или окружить всю группировку?

Очевидно, что российские войска сосредоточатся на захвате Северодонецка и Лисичанска, считает военный эксперт Михаил Жирохов. По его мнению, это будет продолжение тактики выдавливания, а также будут попытки взять войска в окружение. Ситуацию в районе Северодонецка эксперт оценивает как очень сложную. Ближайшие пару недель здесь будут сильные бои, результатом которых может быть успех как российских сил, так и украинских.

Тактика массированных артиллерийских и авиационных ударов может вынудить украинские войска отступить с тех мест, где будут разрушены все укрепления, как это было в Попасной или Рубежном. Параллельно могут быть попытки отрезать всю украинскую группу войск, перерезав так называемую «дорогу жизни» ударами со стороны Попасной с юга и со стороны Ямполя – с севера. Тем более, что у российских войск сейчас освободиться большое количество сил из-под Мариуполя, и они могут перекинут их на одно из направлений.

«Я не считаю, что российские войска уже выдохлись. У них есть возможности для усиления группировки. В Белгородской области находится около 15 батальоно-тактических групп. К тому же, идет переброска добровольцев с дальнего востока. Где-то полторы-две тысячи добровольцев в неделю они присылают. Это позволяет компенсировать потери. Поэтому шапкозакидательством я бы не рекомендовал заниматься», – считает Михаил Жирохов.

Северодонецк ресположен на восточном берегу водной артерии региона – Северского Донца. Большая часть городов на нем сейчас оккупированы. Чтобы защитить его, на этой неделе был подорван мост через речку Боровую, ведущий в оккупированное Рубежное.

Украина же в этой точке фронта контролирует западный берег Северского Донца.

Попытки форсировать реку и перебраться на подконтрольную Украине сторону уже были, но успехом не увенчались. Российская армия потеряла там большое количество живой силы и техники.

Если будет назревать вариант окружения, то, по мнению эксперта, военное руководство не будет повторять ситуацию Мариуполя и войска из района Северодонецка будут отведены ближе к Славянску и Краматорску. Ответить на все это украинское командование может контрнаступательными действиями на определенных участках, а также усилением группы войск в зоне ООС.

«У нас сейчас поступает достаточно много вооружения западного, которое входит в строй. Это также может сместить акценты. Например, стать основной для контрнаступления», – говорит Михаил Жирохов.

Украинские военные показали, как работает в боях против российских войск американская гаубица М777:



Аппетиты российского командования с каждым разом уменьшаются – Иван Ступак

У российского командования было много разных планов, но их масштаб постоянно уменьшался, говорит военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Желания разбиваются украинским сопротивлением и подходящей от партнеров техникой. По его мнению, ситуация под Северодонецком будет опасной до момента, когда Украина получит дальнобойные гаубицы. Тогда ВСУ смогут накрывать позиции противника, не опасаясь ответного удара.

«Украинская армия невероятно мотивирована. А это очень важно в бою. Во-вторых, идет техника. Хорошая техника. Такая техника, который не было раньше на вооружении украинской армии. Также поставляется нам большое количество боеприпасов», – Иван Ступак.

В Conflict Intelligence Team подтверждают, что сейчас Россия концентрируют силы в районе Северодонецко-Лисичанского выступа, который, видимо, будет пытаться окружать и выйти на трасу Лисичанск-Бахмут. Аналитик группы Кирилл Михайлов полагает, что наступательный потенциал армии России будет исчерпан при любом исходе битвы за Донбасс: развивать наступление на другие регионы после этих боев она уже, вероятно, не сможет.

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