Vodafone нет в Донецке уже три дня. «Надо ждать»

С вечера 26 февраля в оккупированном Донецке исчезла связь мобильного оператора Vodafone, сообщают Радио Донбасс.Реалии жители. Уже несколько дней у абонентов мобильного оператора нет возможности совершать звонки, отправлять и получать сообщения, а также проверить состояние счета.

В службе поддержки Vodafone сообщили, что сейчас действительно есть перебои в работе сети на территории Донецкой и Луганской областей, но когда возобновится связь, в компании сказать не могут.

«Специалисты делают все возможное, чтобы она работала. Пока сориентировать на сроки не можем. Надо только ждать», – сообщили нам в службе поддержки.

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