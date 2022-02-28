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Донбас

Vodafone нет в Донецке уже три дня. «Надо ждать»

Ну вулицях Донецька під час мобілізації, яку проводили російські гібридні сили перед тим, як Росія повномасштабно вторглася в Україну

С вечера 26 февраля в оккупированном Донецке исчезла связь мобильного оператора Vodafone, сообщают Радио Донбасс.Реалии жители. Уже несколько дней у абонентов мобильного оператора нет возможности совершать звонки, отправлять и получать сообщения, а также проверить состояние счета.

В службе поддержки Vodafone сообщили, что сейчас действительно есть перебои в работе сети на территории Донецкой и Луганской областей, но когда возобновится связь, в компании сказать не могут.

«Специалисты делают все возможное, чтобы она работала. Пока сориентировать на сроки не можем. Надо только ждать», – сообщили нам в службе поддержки.

Ответ Водафон
Ответ Водафон

(Ми працюємо по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите)

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