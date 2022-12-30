Зеленський про ситуацію на фронті: тримаємо позиції, є ділянки, де просуваємося

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи у вечірньому зверненні ситуацію на фронті, заявив, що найжорстокіші бої тривають на Донбасі.

За його словами, українські військові тримають позиції, а на деяких ділянках просуваються.

«Провів чергове засідання Ставки – уже 45-е за цей рік. Ключове – Донеччина, Луганщина – наш Донбас, де тривають найжорсткіші бої. Бахмут, Соледар, Кремінна... Загалом тримаємо позиції. Є й такі ділянки фронту, де потроху просуваємось. І я дякую всім нашим бійцям, які це забезпечують. Ви – справжні герої», – сказав президент. Подробиць він не навів.

Напередодні в Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що за тиждень українські військові просунулися в напрямку Кремінної на понад два кілометри.

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Протягом останнього тижня деякі експерти заявляли про нібито прорив Збройних сил України біля Кремінної. Проте голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заперечує це, хоча повідомив про певне просування українських військових біля цього населеного пункту.

26 грудня, говорячи про ситуацію на фронті, президент Володимир Зеленський назвав Бахмут і Кремінну напрямками, які потребують зараз максимуму сил і концентрації.