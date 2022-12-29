Генштаб: за тиждень ЗСУ просунулися в напрямку Кремінної на понад два кілометри

За тиждень українські військові просунулися в напрямку Кремінної на понад два кілометри, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

«Наші воїни продовжують наступальні дії в районі Кремінної Луганської області. Протягом тижня захисники України просунулися до 2,5 кілометра в напрямку зазначеного населеного пункту», – сказав він на брифінгу.



За словами представника Генштабу ЗСУ, є інформація про підготовку російськими силами оборонних рубежів біля Луганська.



«Водночас серед офіцерського складу другого армійського корпусу РФ з місцем дислокації в Луганську циркулює інформація про поступову підготовку оборонних рубежів навколо Луганська. При цьому зазначається, що у разі прориву силами оборони оборонних рубежів російських окупаційних військ на рівні Сватове-Кремінна і відповідно перенесення бойових дій ближче до Луганська, значна частина підрозділів – особливо мобілізованих – планує здаватися у полон», – додав він.

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Протягом останнього тижня деякі експерти заявляли про нібито прорив Збройних сил України біля Кремінної. Проте голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заперечує це, хоча повідомив про певне просування українських військових біля цього населеного пункту.

26 грудня, говорячи про ситуацію на фронті, президент Володимир Зеленський назвав Бахмут і Кремінну напрямками, які потребують зараз максимуму сил і концентрації.

Російські війська окупували Кремінну на Луганщині у квітні.