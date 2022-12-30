Полномасштабное вторжение российской армии Украина встретила не только советским оружием и оружием собственного производства. Накануне дня нападения, 23 февраля, бойцы под Донецком показывали и рассказывали, что уже освоили противотанковые ракетные комплексы NLAW, а 24 февраля агрессора уже уничтожали и NLAW, и Javelin, и «Байрактары».

В бой вступили американские беспилотники Switchblade и ПЗРК Stinger, польский ПЗРК Piorun, а с конца весны-начала лета Запад начал наращивать поставки ствольной артиллерии, чуть позже – РСЗО и ПВО. Украинские бойцы, сравнивая их эффективность с советскими образцами, говорили так: разница – как между «жигулями» и БМВ.

В конце этого года перечень нового оружия у армии Украины стал колоссальным. Радио Донбасс.Реалии вспоминает главных рабочих лошадок, которые помогли воинам Украины выстоять против превосходящих сил России.

С начала вторжения российские войска значительно превосходили ВСУ в артиллерии и боеприпасам. Бойцы удивлялись: наступающие были настолько расточительны, что могли себе позволить тратить мины, охотясь из миномета за одним бойцом.

В то же времяУкраина нуждалась в точной дальнобойной артиллерии: и ствольной, и реактивной. Ведь парк советских систем и морально устарел, и попросту износился, а боеприпасов калибра 152 мм становилось все меньше.

К началу лета президент Украины Владимир Зеленский признал: на фронте ежедневно гибнет до 100 бойцов, и до 500 – получают ранения. К этому времени западные союзники начали наращивать поставки артиллерийских систем и боеприпасов заранее обученным бойцам.

Ствольная артиллерия

«​Три топора» для русского солдата

В конце апреля США сообщили о поставках буксируемых гаубиц М777 калибром 155 мм. «Три топора» или «три семерки» – так ее называют между собой военные. Гаубица легка, маневренна, точна. Может стрелять управляемыми активно-реактивными снарядами Excalibur на расстояние до 40 км с отклонением всего в 2-3 метра.

FH 70 – «блюдо» итальянской кухни

Эти гаубицы постановило предоставить Украине правительство Италии. 26 мая стало известно, что прицепные самодвижущиеся гаубицы калибром 155 мм уже уничтожают захватчиков. Гаубица способна производить до 6 выстрелов в минуту. Активно-реактивный снаряд может поразить цель на расстоянии до 30 км.

САУ М109: кроет на 30 км

Это американская самоходная гаубица калибром 155 мм. Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в конце мая, что одна из модификаций САУ уже поступила в Украину. Эта артустановка стреляет разными типами снарядов. Максимальная дальность поражения – до 30 км при использовании активно-реактивного боеприпаса.

AHS Krab – укус польского рака

29 мая стало известно о том, что Польша передала Украине 18 «крабов». Это 155-миллиметровая самоходная гаубица. За минуту может выстрелять до 6 снарядов. Максимальная дальность огня – до 40 км.

CAESAR – кесарева кара

В конце июня президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал оперативную поставку шести орудий. По информации западных СМИ, именно из «Цезарей» ВСУ обстреливали российский контингент на острове Змеиный. САУ эффективно стреляет 155-мм снарядами на 42 км.

PzH 2000 – гостинцы из Германии

Информация о поставках из Нидерландов самоходных немецких гаубиц появилась в конце апреля. Украинские военные освоили новое оружие за полтора месяца. 155-мм артустановка построена на базе узлов и агрегатов танка Leopard 2. Все процессы автоматизированы. Комплект из 60 снарядов можно перезарядить за 12 минут. Эффективная дальность стрельбы – 30 км.

TRF 1 – гаубица по-французски

О поставках буксируемых гаубиц из Франции сообщили 11 октября. 155-мм гаубица способна поражать цели активно-реактивными снарядами на расстоянии до 30 км. Скорострельность – 6 выстрелов в минуту.

L 119 – «леди» из Британии

К началу августа украинские военные уже использовали на поле боя британскую 105 мм гаубицу. Среди ее достоинств назвали: возможность быстро привести в боевое положение по сравнению с советской Д-30; более высокую дальность стрельбы активно-реактивными снарядами – до 19 км (15 км у Д-30). Легкую гаубицу можно транспортировать на позиции даже «Хаммером».

Zuzana –​ защитница из Словакии

«Словакия помогает защитить невинные украинские жизни! Рад подтвердить, что первые четыре словацкие гаубицы Zuzana находятся в руках Вооруженных сил Украины, готовы к использованию для защиты от российских агрессоров», – заявил 13 августа словацкий министр обороны Ярослав Надь. САУ размещена на колесной базе. Благодаря автомату заряжания несколько 155-мм снарядов могут поразить цель одновременно. Эффективная дальность стрельбы – до 40 км.

Реактивная артиллерия

Кроме ствольной, украинская армия нуждалась в реактивных системах залпового огня, которые были бы более мобильны и точны в поражении тыловых баз и складов, логистики российских войск, чем советские «Грады», «Ураганы» и «Смерчи».

5 мая главком ВСУ Валерий Залужный отметил, что «вопрос предоставления Украине ракетных систем залпового огня М 142 HIMARS и M 270 MLRS является очень актуальным».

Hello! –​ HIMARS!

Первые ракетные системы HIMARS прибыли в Украину в июне и со временем стали символом превосходства ВСУ на поле боя. Американцы поставили украинским военным ракеты с дальностью до 80 км.

Установка может выпустить шесть таких снарядов. Система отличается скоростью перезарядки и высокой мобильностью – 5 минут по сравнению с 30 минутами у советских систем.

Оккупанты сразу же открыли на них охоту: такими болезненными были удары американского РСЗО по складам, базам и коммуникациям. На начало сентября «хаймарсы» поразили более четырех сотен российских целей.

Именно эти американские РСЗО, говорят эксперты, сыграли ключевую роль в освобождении, в том числе, Харьковщины: они успешно ликвидировали узлы управления и логистику оккупантов.

MLRS M270: реактивный огонь

Первые ракетные установки прибыли в Украину в середине июля. Американский комплекс расположен на гусеничной базе БМП «Брэдли». Пусковая установка содержит 12 ракет. Эффективная дальность стрельбы – от 30 км в зависимости от типа боеприпаса.

MARS II –​ немецкий «бог войны»​ в Украине

Первые немецкие РСЗО приехали в Киев 1 августа. Артустановка похожа на американскую MLRS. Имеет гусеничный ход, контейнеры на 12 ракет. Эффективная дальность поражения – от 45 до 74 км с точностью до 7 метров.

По словам украинских военных, MARS II с «хирургической точностью» уничтожает скопления личного состава, техники, а также логистику и склады российских войск.

ПВО: На страже неба

Ракетный террор агрессора, удары по Киеву, Виннице, Кременчугу и другим мирным городам. Руины домов, десятки погибших заставляли украинские власти и граждан вновь и вновь обращаться к Западу с просьбой: «Закройте небо!». В середине декабря Валерий Залужный сказал, что Украина имеет западные системы ПВО, но их количество необходимо наращивать. Так что уже есть?

IRIS-Т: Новая эра ПВО

Немецкая система ПВО прибыла в Украину 12 октября. Алексей Резников назвал появление IRIS-Т «новой эрой противовоздушной обороны». 31 октября, когда российские войска массово ударили ракетами, система сработала с результатом в 100 процентов.

IRIS-T создали для защиты от воздушных целей, в том числе – крылатых и баллистических ракет. Комплекс способен обстреливать при любых погодных условиях несколько целей на расстоянии до 40 км, его пусковая установка содержит 8 ракет. Он стал для оккупантов приоритетной целью, наравне с HIMARS.

NASAMS –​ стопроцентный результат

В начале ноября Украина получила первую партию систем ПВО NASAMS. Это норвежско-американский ЗРК средней дальности, способный сбивать воздушные цели на расстоянии до 40 км и на высоте от 30 м до 26 км. Украинские военные говорят, что эта система сбивает 100% целей.

ASPIDE из Испании

Испанский зенитный ракетный комплекс среднего радиуса действия. Не менее 20 украинских военных учились в Испании управлять этим ЗРК. Он имеет зону действия до 25 км, способен обеспечить оборону от разных типов воздушных угроз.​

Hawk –​ американский ястреб

Американский комплекс заступил на боевое дежурство в Украине во второй половине ноября. Дальность поражения цели – до 50 км, высотность – до 20 км. Ракета наводится на цель полуактивной головкой самонаведения.

Gepard: немецкий зверь догоняет российские ракеты

В середине июля первые 15 систем поступили на вооружение в войска ПВО. Зенитная самоходная артиллерийская установка расположена на базе танка Leopard 1. Эффективная дальность огня –​ до 4 км и до 3 км в высоту. Эффективный радиус работы РЛС – до 15 км.

5 декабря Командование Воздушных сил ВСУ опубликовало видео уничтожения «гепардом» российской ракеты.

Crotale. Франция

21 декабря появилась новость о том, что Франция передала Украине ЗРК Crotale. ЗРК среднего радиуса действия способен поразить воздушные цели на высоте до 6 км и на расстоянии до 10 км. Пусковая установка оснащена восемью ракетами. Комплекс может обстреливать сразу четыре цели.

Долгожданный Patriot

21 декабря, в день визита Владимира Зеленского в Вашингтон, США решили передать Украине противоракетный комплекс Patriot. В России накануне назвали такое решение американцев «​провокационным шагом»​.

ЗРК способен сбивать воздушные цели на высоте до 24,2 км и на расстоянии от 50 до 160 км. А украинские военные прогнозируют, что американское ПВО существенно усилит оборону: ведь она способна сбивать баллистические ракеты и при дальности поражения цели в 150 км будет сдерживать (или сбивать) российские самолеты от приближения к границам Украины.

Помощь западных партнеров сыграла важную роль в контрнаступлениях и защите городов от ракет и дронов. Но стоит помнить, что сейчас на фронте живую силу и технику агрессора уничтожает и современное оружие украинского производства – от беспилотников до ПТРК «Корсар» и «Стугна», РСЗО «Верба» и «Буревій», САУ «Богдана», бронеавтомобили, танки «Оплот» и несколько модификаций БТРов, противокорабельные ракеты «Нептун» и многое другое.

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