Гайдай пояснив, чому важливо звільнити Кремінну від російської армії

Кремінна є важливим стратегічним населеним пунктом для Луганської області, повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону.

«Перебільшити важливість не можна, тому що два напрямки відкриваються з Кремінної. Один – це на Старобільськ, і це буде деокупований логістичний центр Луганщини. І потім вже дуже важко ворогу буде переміщувати якісь резерви чи техніку, чи особовий склад, тому що зі Старобільська вогневим контролем можна тримати всі дороги», – пояснив він.

З іншого боку, після деокупації Кремінної відкривається шлях до інших великих міст Луганської області – Сєвєродонецька та Лисичанська. За словами Гайдая, просування ЗСУ на цьому напрямку допоможе розбити угрупування армії РФ, яке наступає на Бахмут.

20 грудня президент України Володимир Зеленський відвідав Бахмут, де зустрівся з українськими військовими, які обороняють місто, і вручив їм державні нагороди.

21 грудня британська розвідка заявила, що за останній тиждень російські сили дещо просунулися на східній околиці міста Бахмут, але є сумнів щодо успішності ведення боїв у межах населених пунктів.

Бахмутський напрямок вважається одним з найбільш гарячих точок фронту.