Саміт Україна-ЄС відбудеться на початку лютого в Києві – ОП

Черговий саміт Україна-ЄС відбудеться 3 лютого цього року в Києві, повідомляє Офіс президента України за підсумками розмови Володимира Зеленського та президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.



«Співрозмовники обговорили очікувані результати чергового саміту Україна-ЄС, який відбудеться третього лютого цього року в Києві, і домовилися активізувати підготовчу роботу», – йдеться у повідомленні.

У 2022 році саміту, який є щорічною подією, не було. Попередній саміт Україна-ЄС проводили також в Україні. Він відбувся у жовтні 2021 року за участі президента України Володимира Зеленського, президента Євроради Шарля Мішеля та президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Тоді було підписано низку документів.