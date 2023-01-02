Президент України Володимир Зеленський провів перші телефонні переговори в 2023 році – з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.



«Радий почати рік із розмови з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Подякував за неослабну підтримку з боку ЄС. Чекаємо першого траншу макрофіну вже в січні, першої партії енергоощадних ламп, шкільні автобуси, генератори й модульні будинки. Скоординували кроки щодо Саміту Україна-ЄС. Відчуваємо підтримку та прямуємо до перемоги разом», – йдеться у повідомленні Зеленського у телеграмі.



Урсула фон дер Ляєн, у свою чергу, у твіттері повідомила, що ЄС підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно.



«Ми підтримуємо вас протягом цієї зими генераторами, укриттями, шкільними автобусами.І ми продовжуємо нашу потужну фінансову допомогу. Незабаром ми почнемо виплачувати наш пакет підтримки в розмірі 18 мільярдів євро щомісячними траншами», – зазначається у повідомленні.

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У грудні лідери ЄС погодилися надати Україні 18 мільярдів євро допомоги у 2023 році. Крім того, ЄС обіцяє продовжувати надавати політичну допомогу Україні, сприяти переміщеним особам і підтримувати фінансову допомогу, стійкість і довгострокову відбудову України.

На початку грудня у Світовому банку повідомляли, що повоєнна відбудова України коштуватиме близько 500-600 мільярдів євро.