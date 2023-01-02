Маасікас: немає ознак того, що ЄС послабить підтримку українських біженців

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас не бачить ознак того, що Євросоюз послабить підтримку українських біженців. Про це він заявив в інтерв'ю українській агенції «Інтерфакс».



«У перспективі я не бачу жодних ознак того, що наші країни-члени послаблять свою підтримку тих, хто рятується від повномасштабного вторгнення Росії», – сказав він.



«Європейський Союз надав і донині надає притулок мільйонам громадян України, які рятуються від російських ракет, куль та окупації. Вони отримали вкрай необхідний прихисток згідно з Директивою ЄС про тимчасовий захист. Українські біженці отримали негайний доступ до права на працю, освіту та медичне обслуговування. Директива буде діяти щонайменше до березня 2024 року», – додав Маасікас.

В лютому минулого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, атакувавши з півночі, сходу та півдня. Через це мільйони українців були змушені покинути свої домівки. За даними ООН, понад 5 мільйонів українських біженців станом на липень досі залишаються за межами України, в Європі.