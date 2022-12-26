Демограф спрогнозувала, скільки українців можуть не повернутися з-за кордону після завершення війни

Після закінчення війни до України може повернутися більше ніж третина тих, хто виїхав через бойові дії за кордон, а решта – залишиться у країнах тимчасового прихистку, спрогнозувала в інтерв'ю Радіо Свобода директорка Інституту демографії і соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова.

«Дослідження, які проводилися в ХХ столітті свідчать, що повертається приблизно третина тих, хто виїхав. Я думаю, що в Україні повернеться більше. По-перше, значно сильнішими є настрої на повернення... Усе залежить від військових дій, з одного боку, і економічної ситуації – з другого. Якщо робочі місця тут з’являться, якщо буде позитивна динаміка і економічна, і в плані відбудови житла, то багато людей повернуться. А якщо ми не зможемо нічого зробити, то, на жаль, навіть ті, хто хотів би повернутися, не зможуть повернутися», – прогнозує демограф.

Загалом, за словами Лібанової, саме міграційні процеси здійснять найбільший вплив на демографічну ситуацію в Україні під час війни.

«Старша школа і вищі навчальні заклади, ті (підлітки – ред.), хто там (за кордоном – ред.) вступили, вони, скоріш за все, не повернуться. Переважна більшість із них залишиться вже за кордоном. Можливо, вони повернуться потім, коли завершать навчання, якщо тут будуть такі виграшні умови праці, якщо можна буде заробити нормально грошей, то вони повернуться. А ті, хто зараз відвідує дитячий садок і молодшу школу, там більше буде залежати від ситуації з їхніми матусями і батьками», – зазначила вона.

Демограф також припускає, що у майбутньому між українцями, які під час війни залишалися вдома, та українцями, які під час війни були за кордоном, може виникнути певний поділ.

«Поділ суспільний буде. Тут ми цього не уникнемо. Наскільки він буде критичним? Думаю, що буде не критичний. Думаю, що, як то кажуть, все «устаканиться». Але певний поділ буде. Агресії я не очікую зовсім. І я навіть не про незадоволення. Я скоріше очікую такого відчуття зверхності з боку тих, хто весь час був тут», – зазначила Лібанова.

14 грудня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що через повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну за кордон виїхали майже вісім мільйонів українців, що, за його словами, становить 20% від фактичного населення країни.

За даними ООН, 5 650 272 українських біженці станом на липень проживають по всій Європі. Майже 8,8 мільйона людей виїхали з України, але майже 3,3 мільйона повернулися з моменту російського вторгнення 24 лютого. Більшість біженців – жінки та діти, позаяк українська влада заборонила військовозобов’язаним чоловікам залишати країну.