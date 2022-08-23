У ЄС розповіли, скільки українських біженців прийняли за час повномасштабної війни 

Європейський союз прийняв 7,5 мільйонів українських біженців за час повномасштабної війни Росії проти України. Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, виступаючи на саміті «Кримська платформа».

Окрім того, за її словами, європейські санкції, введені щодо Росії у відповідь на її військову агресію щодо України, «підривають російську військову машину та економіку».

«Європейський союз буде допомагати Україні стільки, скільки потрібно... Наші зобов'язання перед вільною та демократичною Україною не були ще ніколи такими міцними», – наголосила фон дер Ляєн.

Окрім того, за її словами, ЄС ніколи не визнає незаконну анексію Росією Криму, яка є «грубим порушенням територіальної цілісності України та міжнародного права».

Водночас, за даними ООН, 5 650 272 українських біженці станом на липень проживають по всій Європі. Майже 8,8 мільйона людей виїхали з України, але майже 3,3 мільйона повернулися з моменту російського вторгнення 24 лютого. Більшість біженців – жінки та діти, позаяк українська влада заборонила військовозобов’язаним чоловікам залишати країну.