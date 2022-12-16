В ЄС планують посилити підтримку України, зокрема у ППО і розмінуванні – підсумки саміту

Європейський союз планує посилити фінансову і військову підтримку Україн, зокрема у протиповітряній обороні. Про це йдеться у висновках саміту лідерів ЄС, що відбувся напередодні.

«ЄС продовжуватиме надавати політичну допомогу Україні, сприяти переміщеним особам і підтримувати фінансову допомогу, стійкість і довгострокову відбудову України. У цьому контексті ЄС погодився надати Україні 18 мільярдів євро допомоги у 2023 році. ЄС також залишається відданим своїй військовій підтримці, зокрема через Європейський фонд миру та Місію військової допомоги ЄС, а також шляхом посилення двостороннього забезпечення підтримки, зокрема потужностей ППО і допомоги в розмінуванні», – йдеться в повідомленні на сайті Європейської ради.

Європейська рада також підтвердила своє рішуче засудження агресивної війни Росії проти України та підтвердила свою повну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.

«Голови держав і урядів ЄС рішуче засудили невибіркові напади Росії на цивільне населення і цивільну інфраструктуру, які завдають ще більше страждань українському народу.​ Кампанія систематичних ракетних ударів Росії по мирному населенню України, цивільних об’єктах, енергетичній інфраструктурі й комунальних підприємствах є злочином, який не може бути безкарним. Це має припинитися», – наголошується у заяві.

Європейська рада також закликала Росію негайно припинити дії, що загрожують безпеці цивільних ядерних об’єктів, і наголосила на повній підтримці ЄС роботи Міжнародного агентства з атомної енергії.

Щоб допомогти Україні пережити зиму, ЄС терміново посилить надання гуманітарної допомоги і допомоги цивільного захисту і підтримає відновлення критичної інфраструктури країни, йдеться у висновках.

Європейська рада також закликала до подальших зусиль щодо забезпечення повної відповідальності за воєнні злочини у зв’язку з війною Росії проти України.

Європейська рада також обговорила, як ще посилити колективний тиск на Росію, щоб вона припинила агресивну війну та вивела свої війська з України.

«Єврорада привітала посилення обмежувальних заходів ЄС проти Росії, в тому числі через дев’ятий пакет санкцій ЄС і обмеження міжнародної ціни на нафту. Голови держав і урядів ЄС підкреслили важливість забезпечення ефективного впровадження обмежувальних заходів, запобігання їх обходу. Вони повторили свій заклик до всіх країн приєднатися до санкцій ЄС», – йдеться в повідомленні.

Лідери Європейського союзу 15 грудня в Брюсселі зібралися на свій останній саміт цього року, щоб обговорити подальшу політичну, військову, гуманітарну і фінансову допомогу Україні, а також те, як допомогти у відновленні критично важливої інфраструктури країни, зруйнованої російськими ударами.

Раніше Європейський парламент підтримав надання Україні 18 мільярдів євро пільгової позики.

За повідомленням, євродепутати підтримали змінене рішення, яке дозволяє перерахувати пакет підтримки Україні після того, як Угорщина наклала вето на початкову пропозицію.

На міжнародній донорській конференції в Парижі цього тижня учасники зібрали близько одного мільярда євро, щоб допомогти Україні пережити зиму на тлі російських ракетних ударів по енергетичній системі.

Допомога має сприяти відновленню енергетики та водопостачання, нормалізації роботи систем транспорту та охорони здоров’я, заявила 13 грудня міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна.

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