Україна отримала останній транш 8-ї програми допомоги ЄС – Мінфін

Україна отримала транш у рамках восьмої програми макрофінансової допомоги Європейського союзу, повідомило Міністерство фінансів 14 грудня.

Транш становить 500 мільйонів євро, загальне фінансування за цією програмою становить 5 мільярдів євро.

«З початку повномасштабної війни Європейський Союз надав Україні 7,2 мільярда євро макрофінансової допомоги. Ці кошти допомогли впоратися з негативними економічними наслідками війни і зберегти стійкість фінансової системи в умовах повномасштабного вторгнення агресора. Дякую колегам з ЄС за послідовну та системну підтримку України», – йдеться в коментарі міністра Сергія Марченка.

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За повідомленням міністерства, кредитні кошти будуть спрямовані на фінансування «найбільш нагальних видатків держбюджету і сприятимуть підтриманню фінансової стабільності в Україні».

Мінфін нагадує, що перший транш на суму в 2 мільярди євро в цій програмі Україна отримала в жовтні 2022 року, другий, на суму 2,5 мільярда – в листопаді 2022 року.