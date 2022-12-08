Інфляція буде вищою за 5% ще щонайменше 2 роки – прогноз НБУ

Національний банк України не очікує на стрімке сповільнення інфляції за умов війни, а цільового показника на рівні 5% не вдасться досягнути ще щонайменше два роки. Про це йдеться в повідомленні регулятора 8 грудня.

«Інфляція знижуватиметься досить повільно і у 2023‒2024 роках суттєво перевищуватиме ціль НБУ в 5%. У таких умовах НБУ спрямовуватиме свою політику насамперед на утримання під контролем інфляційних очікувань і збереження керованості інфляційних процесів. Важливою передумовою стабільного функціонування економіки в умовах війни залишається достатнє та ритмічне надходження міжнародного фінансування та співпраця з МВФ», – вказують у НБУ.

Регулятор відзначає, що в другому півріччі 2022 року міжнародні партнери суттєво розширили фінансову підтримку України, що стало вагомим чинником збереження макрофінансової стабільності. Очікується, що за підсумками цього року обсяги міжнародної допомоги перевищать 31 мільярд доларів США.

Міжнародна фінансова допомога, необхідна для фінансування дефіциту бюджету та відновлення економіки, надходитиме й у 2023 році. Зокрема, вже озвучені попередні домовленості про надання Європейським союзом 18 млрд євро, а також близько 10 млрд доларів США – Сполученими Штатами Америки. Як і цього року, очікується, що значна частка цих коштів надходитиме у вигляді грантів, що не збільшуватиме боргове навантаження України у післявоєнний період.