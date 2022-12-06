За час повномасштабної війни на ЗСУ і безпеку вже виділили понад трильйон гривень – Шмигаль

За час повномасштабної війни український уряд вже виділив 1 трлн 130 млрд грн на потреби ЗСУ і сектору безпеки. Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль.

«Для нашого уряду фінансування армії та безпека країни були, є і будуть пріоритетом. Нині ми спрямовуємо більшу частину всіх бюджетних ресурсів саме в цю сферу. Абсолютно всі податки, які громадяни та бізнес нині сплачують до бюджету, спрямовують на забезпечення наших військових», – зазначив він.

Шмигаль також додав, що за цей час витрати на закупівлю, ремонт та модернізацію техніки та озброєння є «більшими, ніж за останні 10 років разом узяті». За його словами, йдеться про 176,2 млрд грн.

23 серпня прем'єр повідомляв, що за пів року повномасштабної війни Україна витратила з державного бюджету майже 1 трильйон гривень, більш як 40 відсотків з якого – це потреби армії.

У бюджеті на 2023 рік для сектору безпеки й оборони передбачено понад 1,1 трлн грн (це майже 50% всіх видатків).