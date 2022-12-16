Глава МЗС Литви про нові санкції ЄС: сумно, що скільки часу довелося витратити на обговорення поступок

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс назвав дев'ятий пакет санкцій ЄС проти Росії «втраченою можливістю».

«9-й пакет санкцій був втраченою можливістю. Сумно, що нам довелося витрачати стільки часу на обговорення відступів, а не посилення санкцій. Разом із Польщею нам вдалося забезпечити додаткові гарантії безпеки, які закривають будь-які лазівки», – написав він у твіттері.

Ввечері 15 грудня Євросоюз узгодив дев’ятий пакет санкцій проти Росії. Його узгодження кілька разів відкладали через суперечки щодо того, чи повинен ЄС спростити експорт російських добрив через європейські порти, навіть якщо компанії з виробництва добрив належать підсанкційним олігархам. Повідомлялося, що Польща і Литва блокували узгодження через послаблення вже ухвалених санкцій.

7 грудня Єврокомісія запропонувала дев’ятий пакет санкцій проти Москви через її повномасштабне вторгнення в Україну. Зокрема, йдеться про санкції проти майже 200 фізичних і юридичних осіб, проти трьох додаткових російських банків, а також про запровадження нового експортного контролю й обмежень для товарів подвійного призначення, «які можуть бути використані російською військовою машиною», включаючи ключові хімікати, нервово-паралітичні речовини, електроніку та ІТ компоненти.

Санкції також пропонують застосувати проти ще трьох російських банків, а також обмежити доступ Росії до всіх видів дронів – безпосередньо і через потенційних постачальників із третіх країн, таких як Іран.

Крім того, санкції спрямовані проти російської пропагандистської машини, оголосила президентка Єврокомісії. За її словами, новий пакет пропонує прибрати ще чотири російські канали з ефіру.