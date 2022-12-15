Польща і Литва блокують дев’ятий пакет санкцій ЄС проти Росії – ЗМІ

Польща і Литва блокують дев’ятий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, повідомляє Bloomberg.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив журналістам у Вільнюсі в четвер, що запропоноване послаблення потенційно відкриває лазівку та можливість для російських олігархів, які перебувають під санкціями, збільшити свої статки.



«Ми не можемо прийняти пропозицію пом’якшити обмежувальні заходи щодо тих олігархів, які підтримують режим Путіна та отримують від нього вигоду, шляхом внесення змін до постанови та розморожування їхніх особистих економічних і фінансових активів», – сказав Ландсбергіс.

Польща та Литва наполягають на тому, що остання версія пакету санкцій сприятиме поповненню російського військового бюджету, сказав Ландсбергіс. Він закликав не піддаватися наративу Росії про те, що санкції загострюють глобальну продовольчу кризу, і сказав, що метою блоку має бути «обмеження дій агресора, але не послаблення».

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна виступає за «прозорі та жорсткі санкції, які є ефективними та зменшують фінансові можливості Росії». Він додав: «Російські лобісти часто активні в Брюсселі, і їхня мета зрозуміла – знайти обхідні шляхи обходу санкцій, зробити їх менш жорсткими, легшими».



«Декілька країн запропонували виключити кількох російських олігархів зі списку санкцій», включаючи Моше Кантора, «який як один із найближчих союзників Путіна відповідає за економічні інтереси Росії», – сказав Моравецький. – «Ми однозначно проти цього. Дешеві та кепські інсинуації про те, що Польща була за пом’якшення санкцій, не мають жодної підстави. Я хочу прояснити – Польща виступає за посилення санкцій».

У Брюсселі ввечері 15 грудня вже розпочалася чергова зустріч послів ЄС, на якій будуть обговорювати новий пакет санкцій проти Росії.

Як повідомляло раніше агентство Reuters з посиланням на одного з дипломатів ЄС, країни наблизилися до угоди під час переговорів 14 грудня, але Польща та деякі інші країни все ще мають заперечення.

Нові санкції проти Москви були відкладені через суперечки щодо того, чи повинен ЄС спростити експорт російських добрив через європейські порти, навіть якщо компанії з виробництва добрив належать підсанкційним олігархам.

7 грудня Єврокомісія запропонувала дев’ятий пакет санкцій проти Москви через її повномасштабне вторгнення в Україну. Зокрема, йдеться про санкції проти майже 200 фізичних і юридичних осіб, проти трьох додаткових російських банків, а також про запровадження нового експортного контролю й обмежень для товарів подвійного призначення, «які можуть бути використані російською військовою машиною», включаючи ключові хімікати, нервово-паралітичні речовини, електроніку та ІТ компоненти.

Санкції також пропонують застосувати проти ще трьох російських банків, а також обмежити доступ Росії до всіх видів дронів – безпосередньо і через потенційних постачальників із третіх країн, таких як Іран.

Крім того, санкції спрямовані проти російської пропагандистської машини, оголосила президентка Єврокомісії. За її словами, новий пакет пропонує прибрати ще чотири російські канали з ефіру.