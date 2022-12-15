ЄС узгодив дев’ятий пакет санкцій проти Росії

Європейський Союз узгодив дев’ятий пакет санкцій проти Росії. Про це повідомив редактор Радіо Свобода з питань Європи Рікард Йозвяк.



«9-й пакет санкцій ЄС щодо Росії узгоджено. Письмова процедура до завтрашнього полудня. Винятки все ще є. Але уточнені таким чином, щоб кожна держава-член могла взяти до уваги свої інтереси національної безпеки», – написав він у твіттері.

Раніше Рікард Йозвяк повідомив, що лідери ЄС також погодилися продовжити чинні санкції ЄС щодо Росії на 6 місяців, це буде офіційно зроблено в січні.

Узгодження нового пакета санкцій проти Москви кілька разів відкладали через суперечки щодо того, чи повинен ЄС спростити експорт російських добрив через європейські порти, навіть якщо компанії з виробництва добрив належать підсанкційним олігархам. Повідомлялося, що Польща і Литва блокували узгодження через послаблення вже ухвалених санкцій.

7 грудня Єврокомісія запропонувала дев’ятий пакет санкцій проти Москви через її повномасштабне вторгнення в Україну. Зокрема, йдеться про санкції проти майже 200 фізичних і юридичних осіб, проти трьох додаткових російських банків, а також про запровадження нового експортного контролю й обмежень для товарів подвійного призначення, «які можуть бути використані російською військовою машиною», включаючи ключові хімікати, нервово-паралітичні речовини, електроніку та ІТ компоненти.

Санкції також пропонують застосувати проти ще трьох російських банків, а також обмежити доступ Росії до всіх видів дронів – безпосередньо і через потенційних постачальників із третіх країн, таких як Іран.

Крім того, санкції спрямовані проти російської пропагандистської машини, оголосила президентка Єврокомісії. За її словами, новий пакет пропонує прибрати ще чотири російські канали з ефіру.