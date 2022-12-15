Лідери ЄС на останньому в році саміті обговорять допомогу Україні

Лідери Європейського союзу 15 грудня в Брюсселі збираються на свій останній саміт цього року, щоб обговорити подальшу політичну, військову, гуманітарну і фінансову допомогу Україні, а також те, як допомогти у відновленні критично важливої інфраструктури країни, зруйнованої російськими ударами.

На початку зустрічі через відеозв’язок виступить президент України Володимир Зеленський.

Лідери ЄС можуть також надати Боснії та Герцеговині офіційний статус кандидата на приєднання до блоку після аналогічного схвалення для України та Молдови в червні.

Напередодні Європейський парламент підтримав надання Україні 18 мільярдів євро пільгової позики.

За повідомленням, євродепутати підтримали змінене рішення, яке дозволяє перерахувати пакет підтримки Україні після того, як Угорщина наклала вето на початкову пропозицію.

На міжнародній донорській конференції в Парижі цього тижня учасники зібрали близько одного мільярда євро, щоб допомогти Україні пережити зиму на тлі російських ракетних ударів по енергетичній системі.

Допомога має сприяти відновленню енергетики та водопостачання, нормалізації роботи систем транспорту та охорони здоров’я, заявила 13 грудня міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна.

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