Європарламент погодив надання Україні 18 мільярдів євро пільгової позики

Європейський парламент підтримав надання Україні 18 мільярдів євро пільгової позики – про це пресслужба установи повідомила 14 грудня.

За повідомленням, євродепутати підтримали змінене рішення, яке дозволяє перерахувати пакет підтримки Україні після того, як Угорщина наклала вето на початкову пропозицію.

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«Довгострокова позика, яка надається на пільгових умовах, але за умови проведення реформ, покриватиме основні державні послуги, в тому числі роботу лікарень, шкіл та забезпечення житлом. Вона також покликана допомогти зберегти макроекономічну стабільність і відновити інфраструктуру в Україні, яка зазнає постійних нападів Росії», – йдеться в заяві парламенту.

Рада Євросоюзу повідомила 13 грудня, що посли країн блоку рекомендували розморозити частину фінансування для Угорщини, заблокованих раніше через загрози верховенству права в цій країні. За даними журналістів, таким чином ЄС переконав Будапешт погодитися на надання 18 мільярдів євро позики Україні.