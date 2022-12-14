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Європарламент погодив надання Україні 18 мільярдів євро пільгової позики

Євродепутати підтримали змінене рішення, яке дозволяє перерахувати пакет підтримки Україні після того, як Угорщина наклала вето на початкову пропозицію

Європейський парламент підтримав надання Україні 18 мільярдів євро пільгової позики – про це пресслужба установи повідомила 14 грудня.

За повідомленням, євродепутати підтримали змінене рішення, яке дозволяє перерахувати пакет підтримки Україні після того, як Угорщина наклала вето на початкову пропозицію.

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«Довгострокова позика, яка надається на пільгових умовах, але за умови проведення реформ, покриватиме основні державні послуги, в тому числі роботу лікарень, шкіл та забезпечення житлом. Вона також покликана допомогти зберегти макроекономічну стабільність і відновити інфраструктуру в Україні, яка зазнає постійних нападів Росії», – йдеться в заяві парламенту.

Рада Євросоюзу повідомила 13 грудня, що посли країн блоку рекомендували розморозити частину фінансування для Угорщини, заблокованих раніше через загрози верховенству права в цій країні. За даними журналістів, таким чином ЄС переконав Будапешт погодитися на надання 18 мільярдів євро позики Україні.

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