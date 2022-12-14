Зеленський закликав Європу підтримати трибунал для лідерів Росії

Президент України Володимир Зеленський 14 грудня закликав Європу сприяти швидкому створенню трибуналу для суду над керівництвом Росії за «злочин агресії». Про це український лідер заявив по відеозвʼязку на врученні премії Європейського парламенту імені Сахарова, яку щороку присуджують захисникам прав і основних свобод людини.

«Я закликаю всіх вас, ваші партії та держави ефективно підтримати цю роботу. Трибунал має запрацювати. Зруйновані Росією міста і села, знищені життя мають бути відображені у вироках не лише тим, хто це все безпосередньо вчинив, а й тим, хто організував і розпочав цю агресію», – сказав Зеленський, приймаючи премію від імені «хороброго народу України».

Президент України висловив упевненість, що його країна переможе у війні з Росією.

«Ми переможемо, щоб не було знову спроб застосувати політику геноциду проти нашого народу, як в Україні, так і в усій Європі. Ми повинні дати і ми дамо нову ефективну архітектуру безпеки для глобальної свободи та міжнародного права і порядку», – додав глава держави.

Виконавча влада ЄС поділяє наміри України щодо трибуналу, спрямованого на судове переслідування найвищих посадових осіб Москви. Численні країни ЄС, включно з країнами Балтії, Польщею та Нідерландами, вже підтримали цю пропозицію.

Україна наполягає на створенні спеціального трибуналу, щоб притягнути Кремль до відповідальності за «злочин агресії», оскільки це не входить до юрисдикції Міжнародного кримінального суду.