Європарламент вручив премію Сахарова представникам української влади та суспільства

У залі Європейського парламенту 14 грудня пройшла церемонія вручення премії імені академіка Сахарова.

Президентка Європарламенту Роберта Мецола, виступаючи із вступною промовою, згадала цитату Сахарова: «Країна, яка не поважає права власних громадян, не поважатиме права своїх сусідів».

«Ми зібралися, щоб вшанувати лауреатів премії Сахарова 2022 року – сміливий народ України, який представляють його президент, обрані лідери та громадянське суспільство. Українців, які вже важко б’ються і так багато чим пожертвували заради своєї свободи та наших цінностей», – сказала вона.

Читайте також: «Маємо притягнути Путіна, Лукашенка та інших воєнних злочинців до відповідальності» – лауреатка Нобелівської премії

Серед тих, хто отримав премію від імені України – ветеранка та волонтерка Юлія «Тайра» Паєвська, мер окупованого Мелітополя Іван Федоров, правозахисниця Олександра Матвійчук.

У жовтні стало відомо, що лауреатом премії Європейського парламенту імені Сахарова, яку щороку присуджують захисникам прав і основних свобод людини, цього року став український народ у своїй боротьбі проти повномасштабного неспровокованого вторгнення Росії.