«Наш курс – повноправне членство в ЄС». Стефанчук заявив про виконання Радою вимог Єврокомісії

Верховна Рада, зі свого боку, виконала рекомендації Європейської комісії, необхідні для початку переговорів щодо вступу України до Європейського союзу, повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

За його словами, ВРУ на засіданні 13 грудня ухвалила останні євроінтеграційні законопроєкти, необхідні для виконання семи рекомендацій Єврокомісії.

Стефанчук нагадав, що ці рекомендації були надані Україні разом із отриманням 23 червня цього року статусу кандидата на членство в ЄС, частина з них – це зона відповідальності українського парламенту.

«Можна з упевненістю сказати, що Верховна Рада України виконала свою частину роботи та прийняла усі необхідні системні законопроєкти для виконання рекомендацій Єврокомісії… Я дякую народним депутатам України, які підтримали всі рішення, що наближають нас до ЄС! Дякую нашим європейським партнерам та союзникам! Наш курс – повноправне членство у Європейському союзі», – цитує слова спікера пресслужба парламенту.

Напередодні Верховна Рада ухвалила закон «Про медіа», що входить до так званого пакету євроінтеграційних. Він є серед тих, на ухваленні яких наполягає Брюссель, щоб було можливим розпочати переговори про вступ України в ЄС.

23 червня країни Євросоюзу надали Україні статус кандидата на вступ до ЄС. Раніше в уряді казали, що безпосередні переговори про членство України в ЄС можуть розпочатися у 2023 році.