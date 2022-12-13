ВР ухвалила законопроєкт «Про медіа»

Верховна Рада у вівторок ухвалила законопроєкт «Про медіа» (№2693-д) у другому читанні та в цілому. За документ проголосували 299 народних депутатів.

Як повідомив у Telegram депутат Ярослав Железняк (фракція «Голос»), законопроєкт визначає правові засади діяльності в Україні суб’єктів у сфері медіа, а також засади державного управління, регулювання та нагляду (контролю) у цій галузі.

Документ, зокрема, впроваджує у законодавче поле поняття онлайн-медіа та передбачає для них добровільну реєстрацію. У Нацраді з питань телебачення та радіомовлення необхідність запроваджувати регулювання онлайн-медіапростору пояснювали тим, що частина ринку «працює в темну або анонімно».

Законопроєкт «Про медіа» у першому читанні народні депутати ухвалили 30 серпня. Під час підготовки до другого читання було подано понад 2 тисячі поправок та пропозицій.

Документ зазнавав критики в частині широких повноважень Нацраді з питань телебачення та радіомовлення та щодо відповідності мовному законодавству.

12 грудня Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив, що норми законопроєкту «Про медіа» гармонізовані з законом «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Законопроєкт «Про медіа» входить до так званого пакету євроінтеграційних. Він є серед тих, на ухваленні яких наполягає Брюссель, щоб було можливим розпочати переговори про вступ України в ЄС.