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Українська журналістка – серед лауреатів Міжнародної премії за свободу преси CPJ

Серед нагороджених на церемонії, що відбулася 17 листопада в Нью-Йорку, – головна редакторка видання «Українська правда» Севгіль Мусаєва

П’ятеро журналістів стали лауреатами цьогорічної Міжнародної премії за свободу преси, яку вручає Комітет захисту журналістів (CPJ).

Серед нагороджених на церемонії, що відбулася 17 листопада в Нью-Йорку, – головна редакторка видання «Українська правда» Севгіль Мусаєва.

Разом із нею нагороди отримали засновниця і гендиректорка російського видання «Медуза» Галина Тимченко, кубинський журналіст Авраам Хіменес Еноа, курдська журналістка з Іраку Ніяз Абдулла і журналістка з В’єтнаму Фам Доан Транг.

В інтерв’ю «Голосу Америки» після нагородження Севгіль Мусаєва заявила, що вважає премію визнанням роботи українських журналістів і визнанням незалежної журналістики України у критично важливий для країни час.

Як повідомляє «Українська правда», у своїй промові на церемонії очільниця УП розповіла про загибель на війні Росії проти України її колеги й одногрупника, документаліста Брента Рено, а також про російську ракету, яка влучила у сусідній з її помешканням дім у Києві.

«Війна – завжди про вибір, який доводиться робити щодня, а журналістові – постійно. Публікувати чи ні списки російських військових тієї миті, коли вони перебувають за кілька кілометрів від сімей твоїх співробітників? Чи розповідати про друга, який потрапив у полон, і його катують, але батьки проти, бо це може зашкодити?», – сказала вона.

Міжнародна премія за свободу преси присуджується Комітетом захисту журналістів за досягнення у відстоюванні свободи журналістики і права читачів і глядачів на правдиву інформацію. Цього року вона була вручена 32-ий раз.

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