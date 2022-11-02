Жертвами російської агресії в Україні стали 43 медійники – НСЖУ

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні загинули щонайменше 43 медійники, повідомляє Національна спілка журналістів України (НСЖУ).

За даними спілки, серед загиблих – вісім журналістів, які виконували професійні обов'язки, 13 співробітників медіа стали цивільними жертвами, а також 22 представники ЗМІ, які мобілізувалися для захисту України у лавах Сил оборони України.



«Завдяки журналістам світ знає правду про жахи війни. Але журналіст – не мішень! Ми вимагаємо безпеки та захисту прав журналістів на прифронтових територіях. Ось чому нам потрібна міжнародна Конвенція про безпеку журналістів», – заявив голова НСЖУ Сергій Томіленко.

У вересні НСЖУ повідомляла про загибель щонайменше 39 медійників, з них 18 представників ЗМІ, які мобілізувалися для захисту України.