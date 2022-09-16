У Києві вшанували пам’ять Георгія Гонгадзе і всіх убитих журналістів

У Києві 16 вересня, коли минає 22 роки від дня зникнення та вбивства українського журналіста Георгія Гонгадзе, журналісти, правозахисники та активісти вшанували його пам’ять і пам’ять усіх убитих журналістів.

«Дуже багато жертв полягло за незалежність, справедливість і демократію в Україні. І сьогодні дуже багато воїнів, захисників наших гине, захищаючи країну, наше право на існування. Дуже важливо, щоб всі ці смерті не були даремними. Щоб не була даремною смерть Георгія, щоб не були даремними смерті всіх наших героїв, які загинули під час Революції Гідності, щоб не були даремними смерті людей, які сьогодні кладуть життя за цю країну, за територію цієї країни, за право називатися Україною», – зазначила вдова Георгія Гонгадзе – Мирослава Гонгадзе.

Учасники акції також згадали і журналістів, які нині перебувають у російських в’язницях, через висвітлення новин в окупованому Криму. Це 14 кримськотатарських журналістів, які перебувають у місцях позбавлення волі, більша частина з них є громадянськими журналістами.

«Крім того, перебуває в російських місцях позбавлення волі журналіст-фрілансер проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії» Владислав Єсипенко. Також перебуває в ув’язнені Олексій Бесарабов – заступник редактора журналу «Чорноморська безпека», – нагадала Тетяна Печончик, голова правління Центру прав людини Zmina.

Вона також зауважила, що після 24 лютого Російська Федерація ще більше посилила репресії, ввела нові кримінальні статті за антимілітарні виступи – про «дискредитацію російської армії».

За даними Національної спілки журналістів, щонайменше 39 медійників стали жертвами повномасштабної російської агресії в Україні. За верифікованими даними НСЖУ, серед загиблих – восьмеро журналістів, які виконували професійні обов’язки; 13 медійників – цивільних жертв; 18 представників ЗМІ, які мобілізувалися для захисту України у лавах Сил оборони України. Відомості про ще двох зниклих журналістів-військових перевіряють.

Щороку в третю п’ятницю вересня в Україні відзначають День пам’яті українських журналістів, які загинули, виконуючи свої професійні обов’язки. Цей день з ініціативи Національної спілки журналістів України встановили у 2007 році, на сьомий рік після вбивства журналіста, засновника сайту «Українська правда» Георгія Гонгадзе.

Засновник видання «Українська правда» Георгій Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі під Таращею Київської області виявили його тіло без голови, яке, за висновками експертів, могло належати журналісту. У 2009 році в Київській області знайшли рештки черепа, які, за заявою тодішньої Генеральної прокуратури, належали Гонгадзе.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними в убивстві Гонгадзе трьох експрацівників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України – Валерія Костенка, Миколу Протасова й Олександра Поповича. Суд позбавив їх волі на термін від 12 до 13 років.

Крім того, у січні 2013 року суд засудив до довічного ув’язнення колишнього начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача за вбивство журналіста.

Поховали вбитого журналіста 22 березня 2016 року в Києві.

Замовники вбивства досі не встановлені.