Правозахисники і медійники звернулися до влади з вимогами в 21-ші роковини вбивства Гонгадзе

У 21-ші роковини від дня викрадення та вбивства українського журналіста Георгія Гонгадзе правозахисні та медійні організації звернулись до влади з такими вимогами:

забезпечити прозоре розслідування справ щодо вбивств журналістів, встановити та назвати замовників убивств;

захищати діяльність журналістів;

виконати вимоги Комітету міністрів Ради Європи, які передбачають налагодження неупередженої та ефективної роботи правоохоронних органів і судової системи;

вживати системних заходів, необхідних для захисту права громадян на достовірну та неупереджену інформацію.

Звернення підписали оргкомітет премії імені Георгія Гонгадзе, виконавча Рада Українського ПЕН, Центр прав людини ZMINA, громадські організації «Детектор медіа», «Інститут масової інформації», «Платформа прав людини», «Львівський Медіафорум», Центр громадянських свобод, Українська Гельсінська спілка з прав людини, Харківська правозахисна група, Amnesty International Ukraine.

«Від моменту вбивства Георгія Гонгадзе кількість злочинів проти журналістів в Україні лише збільшується. На жаль, смерть Гонгадзе – один з найбільш резонансних, але не єдиний випадок насильницької смерті тих, хто прагне доносити правдиву інформацію», – написали автори звернення, згадавши також про загибель Павла Шеремета в Києві та Вадима Комарова в Черкасах.

Засновник видання «Українська правда» Георгій Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі під Таращею Київської області виявили його тіло без голови, яке, за висновками експертів, могло належати журналісту. У 2009 році в Київській області знайшли рештки черепа, які, за заявою Генеральної прокуратури, належали Гонгадзе.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними в убивстві Гонгадзе трьох експрацівників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України – Валерія Костенка, Миколу Протасова й Олександра Поповича. Суд позбавив їх волі на термін від 12 до 13 років.

Крім того, у січні 2013 року суд засудив до довічного ув’язнення колишнього начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача за вбивство журналіста.

Поховали тіло вбитого журналіста 22 березня 2016 року в Києві.

Замовники вбивства досі не встановлені.