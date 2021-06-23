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Новини | Суспільство

Міжнародна федерація журналістів закликає знайти причетних до смерті Вадима Комарова

Черкаський журналіст Вадим Комаров помер у 2019 році після побиття

Міжнародна федерація журналістів закликала українську владу притягнути до відповідальності нападників на черкаського журналіста Вадима Комарова, який помер після побиття. Організація оприлюднила відповідну заяву 22 червня.

Таким чином у федерації прокоментували нещодавній брифінг обласного прокурора щодо розслідування нападу на Комарова.

«Ми вітаємо те, що влада продовжує займатися справою і здійснює широке розслідування, але все ще стурбовані тим, що вбивці досі не встановлені. Влада повинна й надалі активно займатися цією справою і не допустити безкарності», – цитує повідомлення Генерального секретаря МФЖ Ентоні Белланґера.

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Керівник Черкаської обласної прокуратури Олександр Воронін 17 червня на брифінгу повідомив, що у справі Комарова допитали понад 1 700 людей. Правоохоронці, за його словами, опрацювали понад сотню камер спостереження, склали фоторобот можливого нападника і провели експертизу його недопалків. Єдиною версією мотивів нападу вважають журналістську діяльність Комарова.

Журналіста Вадима Комарова жорстоко побили у центрі Черкас у травні 2019 року. Постраждалого у тяжкому стані госпіталізували до лікарні, де у стані коми він прожив півтора місяці і помер 20 червня.

Слідство у справі про вбивство черкаського журналіста Вадима Комарова повідомляло, що розглядає три версії, серед них – професійна діяльність журналіста.

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