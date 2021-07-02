Справа Гонгадзе: Верховний Суд затвердив довічне ув’язнення для Олексія Пукача

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду завершив касаційний розгляд та залишив без змін вирок ексгенералу Міністерства внутрішніх справ України Олексію Пукачу, засудженому до довічного ув’язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. Про це повідомила пресслужба суду.

«За результатами розгляду кримінальної справи № 1-368/11 (провадження № 51-6302 км 18) Верховний Суд залишив без змін вирок Печерського районного суду міста Києва від 29 січня 2013 року та ухвалу Апеляційного суду міста Києва від 6 січня 2016 року, а касаційні скарги без задоволення», – мовиться в повідомленні.

Засновник видання «Українська правда» Георгій Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі під Таращею Київської області виявили його тіло без голови, яке, за висновками експертів, могло належати журналісту. У 2009 році в Київській області знайшли рештки черепа, які, за заявою Генереальної прокуратури, належали Гонгадзе.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними в убивстві Гонгадзе трьох експрацівників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України – Валерія Костенка, Миколу Протасова й Олександра Поповича. Суд позбавив їх волі на термін від 12 до 13 років.

Крім того, у січні 2013 року суд засудив до довічного ув’язнення колишнього начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача за вбивство журналіста.

Поховали тіло вбитого журналіста 22 березня 2016 року в Києві.

Замовники вбивства досі не встановлені.