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21 рік від вбивства Гонгадзе: у Києві вшанували пам’ять журналіста (фоторепортаж)

16 вересня 2021 року – 21-і роковини вбивства українського журналіста Георгія Гонгадзе. Журналісти, правозахисники та активісти вшанували пам'ять Гонгадзе в Іллінському сквері в Києві. Акцію організував Український ПЕН, який у 2019 році заснував Премію імені Георгія Гонгадзе, у партнерстві з Центром прав людини ZMINA.

Щороку в третю п’ятницю вересня в Україні відзначають День пам’яті українських журналістів, які загинули, виконуючи свої професійні обов’язки. Цей день з ініціативи Національної спілки журналістів України встановили у 2007 році, на сьомий рік після вбивства журналіста, засновника сайту «Українська правда» Георгія Гонгадзе.

Учасники акції&nbsp;&ndash; журналісти і правозахисники&nbsp;&ndash; нагадали про внесок Георгія Гонгадзе в розвиток української журналістики, а також про вплив його вбивства на медіаспільноту, українське суспільство і державу
1 Учасники акції – журналісти і правозахисники – нагадали про внесок Георгія Гонгадзе в розвиток української журналістики, а також про вплив його вбивства на медіаспільноту, українське суспільство і державу
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У 21-і роковини від дня викрадення та вбивства українського журналіста Георгія Гонгадзе правозахисні та медійні організації звернулися до влади з такими вимогами: &ndash; забезпечити прозоре розслідування справ щодо вбивств журналістів, встановити та назвати замовників убивств; &ndash; захищати діяльність журналістів; &ndash; виконати вимоги Комітету міністрів Ради Європи, які передбачають налагодження неупередженої та ефективної роботи правоохоронних органів і судової системи; &ndash; вживати системних заходів, необхідних для захисту права громадян на достовірну та неупереджену інформацію
3 У 21-і роковини від дня викрадення та вбивства українського журналіста Георгія Гонгадзе правозахисні та медійні організації звернулися до влади з такими вимогами:

– забезпечити прозоре розслідування справ щодо вбивств журналістів, встановити та назвати замовників убивств;

– захищати діяльність журналістів;

– виконати вимоги Комітету міністрів Ради Європи, які передбачають налагодження неупередженої та ефективної роботи правоохоронних органів і судової системи;

– вживати системних заходів, необхідних для захисту права громадян на достовірну та неупереджену інформацію
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Серед резонансних справ організатори акції також назвали вбивство журналіста Павла Шеремета і журналіста Вадима Комарова (його побили в 2019 році в Черкасах, після 46 днів у комі він помер. Злочин досі не розкрито, а виконавців і замовників &ndash; не покарано)
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Серед резонансних справ організатори акції також назвали вбивство журналіста Павла Шеремета і журналіста Вадима Комарова (його побили в 2019 році в Черкасах, після 46 днів у комі він помер. Злочин досі не розкрито, а виконавців і замовників – не покарано)
Зліва направо Севгіль Мусаєва &ndash; головна редакторка видання &laquo;Українська правда&raquo;; Валентина Теличенко &ndash; правозахисниця, представниця сім&rsquo;ї Гонгадзе; Мирослава Барчук &ndash; журналістка, телеведуча, лауреатка Премії Гонгадзе-2021
6 Зліва направо Севгіль Мусаєва – головна редакторка видання «Українська правда»; Валентина Теличенко – правозахисниця, представниця сім’ї Гонгадзе; Мирослава Барчук – журналістка, телеведуча, лауреатка Премії Гонгадзе-2021
Георгій Гонгадзе є прикладом для наслідування для молодого покоління журналістів
7 Георгій Гонгадзе є прикладом для наслідування для молодого покоління журналістів
Валентина Теличенко &ndash; правозахисниця, представниця сім&rsquo;ї Гонгадзе
8 Валентина Теличенко – правозахисниця, представниця сім’ї Гонгадзе
Георгій Гонгадзе удостоєний звання Героя України посмертно
9 Георгій Гонгадзе удостоєний звання Героя України посмертно
За роки незалежності, в Україні загинуло понад 70 журналістів. Значна частина з них була вбита
10 За роки незалежності, в Україні загинуло понад 70 журналістів. Значна частина з них була вбита
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Засновник видання &laquo;Українська правда&raquo; Георгій Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі під Таращею Київської області виявили його тіло без голови, яке, за висновками експертів, могло належати журналісту. У 2009 році в Київській області знайшли рештки черепа, які, за заявою Генеральної прокуратури, належали Гонгадзе
12 Засновник видання «Українська правда» Георгій Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі під Таращею Київської області виявили його тіло без голови, яке, за висновками експертів, могло належати журналісту. У 2009 році в Київській області знайшли рештки черепа, які, за заявою Генеральної прокуратури, належали Гонгадзе
15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними в убивстві Гонгадзе трьох експрацівників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України &ndash; Валерія Костенка, Миколу Протасова й Олександра Поповича. Суд позбавив їх волі на термін від 12 до 13 років
13 15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними в убивстві Гонгадзе трьох експрацівників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України – Валерія Костенка, Миколу Протасова й Олександра Поповича. Суд позбавив їх волі на термін від 12 до 13 років
Крім того, у січні 2013 року суд засудив до довічного ув&rsquo;язнення колишнього начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача за вбивство журналіста
14 Крім того, у січні 2013 року суд засудив до довічного ув’язнення колишнього начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача за вбивство журналіста
Поховали тіло вбитого журналіста 22 березня 2016 року в Києві
15 Поховали тіло вбитого журналіста 22 березня 2016 року в Києві
Замовники вбивства досі не встановлені
16 Замовники вбивства досі не встановлені
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

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