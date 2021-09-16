21 рік від вбивства Гонгадзе: у Києві вшанували пам’ять журналіста (фоторепортаж)

16 вересня 2021 року – 21-і роковини вбивства українського журналіста Георгія Гонгадзе. Журналісти, правозахисники та активісти вшанували пам'ять Гонгадзе в Іллінському сквері в Києві. Акцію організував Український ПЕН, який у 2019 році заснував Премію імені Георгія Гонгадзе, у партнерстві з Центром прав людини ZMINA.

Щороку в третю п’ятницю вересня в Україні відзначають День пам’яті українських журналістів, які загинули, виконуючи свої професійні обов’язки. Цей день з ініціативи Національної спілки журналістів України встановили у 2007 році, на сьомий рік після вбивства журналіста, засновника сайту «Українська правда» Георгія Гонгадзе.