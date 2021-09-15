У Києві відбулася панахида за Георгієм Гонгадзе та загиблими журналістами

У Києві 15 вересня на території церкви Святого Миколи Набережного відбулася панахида в пам’ять про Георгія Гонгадзе та всіх загиблих українських журналістів.

У ці вересневі дні в Україні відзначають День пам’яті загиблих українських журналістів, встановлений у 2007 році за ініціативою Національної спілки журналістів України. Його мета – вшанувати пам’ять усіх журналістів, які загинули під час виконання своїх професійних обов’язків.

За життя Георгій Гонгадзе був парафіянином церкви Святого Миколи Набережного, часто відвідував богослужіння і хрестив у цій церкві двох своїх дочок.

Поминальну панахиду за загиблими журналістами відправив настоятель храму Святого Миколи Набережного (ПЦУ) протоієрей Стефан Яремчук.

Засновник видання «Українська правда» Георгій Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі під Таращею Київської області виявили його тіло без голови, яке, за висновками експертів, могло належати журналісту. У 2009 році в Київській області знайшли рештки черепа, які, за заявою Генеральної прокуратури, належали Гонгадзе.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними в убивстві Гонгадзе трьох експрацівників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України – Валерія Костенка, Миколу Протасова й Олександра Поповича. Суд позбавив їх волі на термін від 12 до 13 років.

Крім того, у січні 2013 року суд засудив до довічного ув’язнення колишнього начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача за вбивство журналіста.

Поховали тіло вбитого журналіста 22 березня 2016 року в Києві.

Замовники вбивства досі не встановлені.