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«21 рік без відповідей». У Києві вшанували пам’ять журналіста Гонгадзе

Засновник видання «Українська правда» Георгій Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року

16 вересня минає 21 рік від дня зникнення та вбивства українського журналіста Георгія Гонгадзе. Журналісти, правозахисники та активісти вшанували його пам’ять в Іллінському сквері в Києві.

Щороку в третю п’ятницю вересня в Україні відзначають День пам’яті українських журналістів, які загинули, виконуючи свої професійні обов’язки. Цей день з ініціативи Національної спілки журналістів України встановили у 2007 році, на сьомий рік після вбивства журналіста, засновника сайту «Українська правда» Георгія Гонгадзе.

Днем раніше, 15 вересня, панахида за Георгієм Гонгадзе відбулася в церкві Святого Миколи Набережного, парафіянином якої журналіст був за життя.

Засновник видання «Українська правда» Георгій Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі під Таращею Київської області виявили його тіло без голови, яке, за висновками експертів, могло належати журналісту. У 2009 році в Київській області знайшли рештки черепа, які, за заявою Генеральної прокуратури, належали Гонгадзе.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними в убивстві Гонгадзе трьох експрацівників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України – Валерія Костенка, Миколу Протасова й Олександра Поповича. Суд позбавив їх волі на термін від 12 до 13 років.

Крім того, у січні 2013 року суд засудив до довічного ув’язнення колишнього начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача за вбивство журналіста.

Поховали тіло вбитого журналіста 22 березня 2016 року в Києві.

Замовники вбивства досі не встановлені.

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