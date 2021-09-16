«21 рік без відповідей». У Києві вшанували пам’ять журналіста Гонгадзе

16 вересня минає 21 рік від дня зникнення та вбивства українського журналіста Георгія Гонгадзе. Журналісти, правозахисники та активісти вшанували його пам’ять в Іллінському сквері в Києві.

Щороку в третю п’ятницю вересня в Україні відзначають День пам’яті українських журналістів, які загинули, виконуючи свої професійні обов’язки. Цей день з ініціативи Національної спілки журналістів України встановили у 2007 році, на сьомий рік після вбивства журналіста, засновника сайту «Українська правда» Георгія Гонгадзе.

Днем раніше, 15 вересня, панахида за Георгієм Гонгадзе відбулася в церкві Святого Миколи Набережного, парафіянином якої журналіст був за життя.

Засновник видання «Українська правда» Георгій Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі під Таращею Київської області виявили його тіло без голови, яке, за висновками експертів, могло належати журналісту. У 2009 році в Київській області знайшли рештки черепа, які, за заявою Генеральної прокуратури, належали Гонгадзе.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними в убивстві Гонгадзе трьох експрацівників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України – Валерія Костенка, Миколу Протасова й Олександра Поповича. Суд позбавив їх волі на термін від 12 до 13 років.

Крім того, у січні 2013 року суд засудив до довічного ув’язнення колишнього начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача за вбивство журналіста.

Поховали тіло вбитого журналіста 22 березня 2016 року в Києві.

Замовники вбивства досі не встановлені.