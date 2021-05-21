Лауреаткою премії Гонгадзе стала Мирослава Барчук

Лауреаткою премії імені Георгія Гонгадзе 2021 року стала ведуча токшоу «Зворотний відлік» Мирослава Барчук. Її ім’я оголосили на церемонії нагородження переможців.

«Для мене ось ця премія – це найважливіше професійне визнання, яке тільки може бути – і з огляду на людину, чиє ім’я носить ця премія, і з огляду на лауреатів минулих років Вахтанга Кіпіані і Павла Казаріна, і з огляду на фіналістів цього року, працю яких я надзвичайно шаную», – сказала Барчук.

Оголошення лауреата традиційно відбувається в день народження журналіста Георгія Гонгадзе – 21 травня.

До довгого списку номінантів на здобуття премії цього року ввійшли 18 українських журналістів і журналісток. До короткого списку, окрім Мирослави Барчук, також увійшли головний редактор Liga.net Борис Давиденко та головна редакторка Reporters Марічка Паплаускайте.

Сума винагороди для лауреата складає 100 тисяч гривень. Меценатами премії Гонгадзе можуть бути лише випускники Києво-Могилянської бізнес-школи. З моменту заснування премію підтримали 18 меценатів.

Минулого року лауреатом премії став публіцист та телеведучий Павло Казарін.

Премія була заснована 2019 року Українським ПЕН у партнерстві з powered KMBS Alumni platform та виданням «Українська правда». Першим лауреатом премії став Вахтанг Кіпіані.