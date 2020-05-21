Сьогодні вручають премію Ґонґадзе – трансляція

21 травня о 19:15 в ефірі суспільного телеканалу «UA: Культура» відбудеться церемонія нагородження лауреата Премії імені Георгія Ґонґадзе 2020 року.

Подивитись церемонію можна буде на YouTube-каналі «UA: Культура»​, Фейсбук-сторінках Премії, Українського ПЕН та самого телеканалу.

Фіналістами Премії цього року стали засновник «Телебачення Торонто» Роман Вінтонів, публіцист, телеведучий Павло Казарін та засновник проєкту Ukrainer Богдан Логвиненко. Сума винагороди для лауреата складає 100 тисяч гривень.

Серед критеріїв для висунення кандидатів: інноваційність, значний внесок у розвиток жанру чи журналістського середовища, незалежність та відданість принципам професії. За умовами премії, лише члени Капітули мають право номінувати журналістів на її здобуття.

Цього року до капітули Премії ввійшли: дружина Георгія Ґонґадзе, журналістка, головна редакторка і керівниця Української служби «Голосу Америки» Мирослава Ґонґадзе, президент Українського ПЕН, письменник Андрій Курков, журналістка, співзасновниця та власниця видання «Українська правда» Олена Притула, меценат Премії та представник powered KMBS Alumni platform Микола Сушко, письменниця, правозахисниця Лариса Денисенко, засновник «Історичної правди» та Музею-архіву преси, перший лауреат Премії імені Ґонґадзе Вахтанґ Кіпіані, релігієзнавець, письменник Ігор Козловський, правозахисник, публіцист, віцеректор Українського католицького університету у Львові Мирослав Маринович, співзасновниця та головна редакторка видання «Дзеркало тижня» Юлія Мостова.

Оголошення лауреата премії традиційно відбувається у день народження журналіста Георгія Ґонґадзе.

Премія була заснована 2019 року Українським ПЕН у партнерстві з powered KMBS Alumni platform та виданням «Українська правда». Першим лауреатом Премії став Вахтанґ Кіпіані.