В Україні заснували журналістську премію імені Гонгадзе

Київ – Премію за новаторство в журналістиці імені Георгія Гонгадзе презентували 9 квітня в Києві. Її започаткував цього року український ПЕН​-клуб. Переможця визначать 21 травня. Саме цього дня загиблому журналісту Гонгадзе мало би виповнитись 50 років.

Премія імені Гонгадзе – це вже третя премія, започаткована українським ПЕН-клубом. Інші дві носять імена Василя Стуса та Юрія Шевельова і присуджуються, відповідно – за внесок в українську культуру та за есеїстику, розповідає президент українського представництва організації, письменник Андрій Курков.

За його словами, оцінювати медійників буде журі з дев’яти осіб, куди входять представники українського ПЕН-клубу, медіаексперти та фахівці з різних сфер, що займаються питаннями свободи слова.

«Капітула цього року складається з Мирослави Гонгадзе, Олени Притули, Миколи Демченка, Євгена Глібовицького, Алли Лазарєвої, декана Києво-Могилянської бізнес-школи Олександра Саврука, Лариси Денисенко та історика Сергія Плохія, який викладає і живе у Гарварді», – зазначає письменник.

Робота капітули зазвичай буде починатися ще взимку, зауважує виконавча директорка представництва ПЕН-клубу в Україні Тетяна Терен. За її словами, саме ці люди висуватимуть конкурсантів, з яких формуватимуть спочатку так званий «довгий список», а потім на його основі шляхом голосування обиратиметься «короткий список» з трьох людей.

«Цього року, оскільки у нас трішки пізніше почався цей процес, я думаю, що ми цей короткий список оголосимо на початку травня», – каже Тетяна Терен.

За що вручатимуть премію

Як розповіла вдова Георгія Гонгадзе, головний редактор української служби «Голосу Америки» Мирослава Гонгадзе, вручати нову премію будуть 21 травня, у день його народження. Переможець отримає 3 тисячі американських доларів. Основним критерієм, за яким оцінюватимуть конкурсантів, буде їхнє новаторство в журналістиці.

Для мене ця премія стане відзнакою для тих, хто відважно, відповідально та інноваційно творить для України нові шляхи у пошуку правди

«Георгій насправді був не лише бійцем на медійному полі. Він намагався творити нові сенси, нові формати у журналістиці. Він створив перший інформаційний ресурс, інтернет-ресурс, коли тільки 1% українців мали доступ до інтернету. Георгій насправді бачив далеко вперед, він бачив майбутнє і творив майбутнє. Тому для мене ця премія стане відзнакою для тих, хто відважно, відповідально та інноваційно творить для України нові шляхи у пошуку правди», – зазначила вона.

Інші критерії – це професійність, компетентність, відданість принципам і цінностям незалежної журналістики, суттєвий внесок у розвиток окремого жанру або журналістики загалом, а також створення матеріалів, що призвели до розуміння або вирішення проблем у суспільстві, зауважує представниця журі, письменниця та юрист Лариса Денисенко.

Я особисто знала Гію. Колись навіть у телефоні він у мене був записаний як «Жора преса»

«Я особисто знала Гію. Колись навіть у телефоні він у мене був записаний не як «Гія», а вперше він у мене був записаний як «Жора преса». Тому що тоді ми з ним займалися достатньо молодим і амбітним політичним блоком «Вперед, Україно». Я займалася юридичними питаннями, Гія займався пресою, і я просто пам’ятаю, що ми були обидвоє ідеалістичними людьми. Ми бачили, що потрібно щось змінювати. Були дуже впертими, сперечалися часто, обмінювалися своїм хай не таким вже й великим на той час досвідом. І мені дуже шкода, що зараз його ім’я серед моїх молодших колег є не настільки зрозумілим, я вже не кажу про гучність, значущість, аніж він на те заслуговує», – каже Лариса Денисенко.

За словами Тетяни Терен, у премії імені Гонгадзе не буде одного мецената: цього року її підтримала асоціація випускників Києво-Могилянської бізнес-школи, а в подальшому тих, хто буде хотіти долучитись до фінансуватися, перевірятимуть, наскільки вони поділятимуть цінності українського ПЕН-клубу.

Український журналіст, засновник видання «Українська правда»​ Георгій Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі на Київщині було виявлено тіло без голови, яке, за висновками експертів, могло належати Гонгадзе. Останки зберігалися у київському морзі. Поховали його тільки у березні 2016-го.

29 січня 2013 року Печерський райсуд Києва засудив екс-начальника головного управління кримінального розшуку МВС Олексія Пукача до довічного позбавлення волі, визнавши його винним у вбивстві Георгія Гонгадзе. ​Зараз Пукач оскаржує вирок у касаційній інстанції.

Замовників убивства так і не було встановлено.