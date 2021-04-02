Оголошено короткий список номінантів на премію Ґонґадзе

Організатори премії імені Георгія Ґонґадзе оголосили короткий список номінантів.

До нього ввійшли телеведуча Мирослава Барчук, головний редактор LIGA.net Борис Давиденко, головна редакторка Reporters. Марічка Паплаускайте.

Переможця назвуть 21 травня – у день народження Ґонґадзе.

Минулого року лауреатом премії став публіцист та телеведучий Павло Казарін.

Премія була заснована 2019 року Українським ПЕН у партнерстві з powered KMBS Alumni platform та виданням «Українська правда». Першим лауреатом Премії став Вахтанг Кіпіані.