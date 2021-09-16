16 вересня – що очікувати в цей день і що було в історії

Які події очікуються?
- У Києві відбудеться акція пам’яті Георгія Гонгадзе, приурочена до 21-х роковин вбивства українського журналіста. Акцію організовує Премія імені Георгія Ґонґадзе у партнерстві з Центром прав людини ZMINA. Учасники акції говоритимуть про те, який внесок Георгій Ґонґадзе зробив у розвиток української журналістики, а також як насильницька смерть журналіста та її розслідування вплинули на медіаспільноту, українське суспільство та державу.
- На Софійській площі в Києві відбудеться вечір поезії «Крила маю» – благодійний проєкт у форматі літературних читань, учасниками якого стануть відомі актори, музиканти, телеведучі, громадські діячі.
- Згідно з рішенням Генеральної асамблеї ООН, 16 вересня відзначають Міжнародний день збереження озонового шару.
Цей день в історії
- 1947 року народився Валерій Марченко, учасник правозахисного руху, журналіст, перекладач. За публікацію критичних матеріалів був неодноразово засуджений за статтями про «антирадянську пропаганду». Помер 7 жовтня 1984-го у тюремній лікарні в Ленінграді (нині Санкт-Петербург, Росія).
- 1979 року в шахті «Юнком» на Донеччині на глибині 903 метри було здійснено контрольований ядерний вибух, який мав зменшити кількість викидів породи і газу в гірничому масиві. Документи про вибух 1979 року зберігаються в Росії, спроби України їх отримати не мали успіху. За даними ОБСЄ, в 2018 році «Юнком» було затоплено разом з іншими 25 шахтами, розташованими на непідконтрольній Києву території.
- 2000 року в Києві зник український журналіст, засновник інтернет-видання «Українська правда» Георгій Гонгадзе. Розслідування встановило, що убивство скоїли тоді чинні співробітники міліції, які стежили за журналістом за наказом тогочасного міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка. 15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними в убивстві Гонгадзе трьох експрацівників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України – Валерія Костенка, Миколу Протасова й Олександра Поповича. Суд позбавив їх волі на термін від 12 до 13 років. Крім того, у січні 2013 року суд засудив до довічного ув’язнення колишнього начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача за вбивство журналіста. Замовники вбивства досі не встановлені. Георгію Гонгадзе посмертно присвоєне звання Герой України. У грудні 2008 року в Києві встановили пам’ятник Георгію Гонгадзе, а також журналістам, які загинули при виконанні своїх службових обов’язків. Його іменем названі вулиці в Києві та Луцьку, його ім’я викарбуване на скляній стіні в залі Меморіалу загиблим журналістам у Музеї новин у Вашингтоні.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ