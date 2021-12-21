Мирослава Гонгадзе повернеться до Києва і відповідатиме за мовлення «Голосу Америки» зі Східної Європи

Міжнародний інформаційний мовник США «Голос Америки» призначив Мирославу Гонгадзе першою керівницею зі Східної Європи. Це призначення і створення нової посади «розширить мовлення в регіоні, який потерпає від гібридної війни і дезінформації», повідомили в «Голосі Америки».

Гонгадзе, яка з 2004 року працює в «Голосі Америки» у США, переїде до Києва в 2022 році.

«З інтенсивним нагромадженням російських сил вздовж кордону України та в окупованому Росією Криму, Гонгадзе інформуватиме аудиторію світу про агресивну тактику Кремля в Східній Європі та вплив Росії та Китаю в регіоні», – пояснили в «Голосі Америки».

Зі свого боку, Гонгадзе зазначила, що для неї «велика честь» продовжити сімнадцятирічну кар’єру в «Голосі Америки» у новій ролі.