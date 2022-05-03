МЗС у День свободи преси згадало загибель журналістки Радіо Свобода Віри Гирич, з якою сьогодні прощаються у Києві

Міністерство закордонних справ України оприлюднило заяву з нагоди Всесвітнього дня свободи преси, в якій зазначило, що вторгнення РФ на територію України 24 лютого ознаменувало новий етап жорстоких репресій проти незалежної журналістики в Україні.

У зовнішньополітичному відомстві згадали про загибель журналістки і продюсерки Радіо Свобода Віри Гирич, з якою сьогодні прощаються у Києві.

«За понад два місяці російські загарбники вбили понад двадцять українських та іноземних журналістів. Понад сто регіональних медіа на тимчасово захоплених територіях змушені були припинити роботу через погрози, знищення редакцій, неможливість працювати в умовах тимчасової окупації. Нещодавньою жертвою російської збройної агресії стала журналістка Радіо Свобода Віра Гирич. Віра була вбита у будинку в центрі Києва, куди влучила російська ракета. Цей злочин Росія скоїла під час візиту до України Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, чим показала своє справжнє ставлення до міжнародних інституцій та основних принципів міжнародного права», – йдеться у заяві.

У МЗС зазначили, що на тимчасово окупованих українських територіях РФ через переслідування журналістів, безпідставні обшуки в приміщеннях редакцій та приватних помешканнях, викрадення та тортури перетворила ці території на так зване «інформаційні гетто».

«Поряд із військовою агресією Росія веде інформаційну війну. У списку злочинів РФ проти ЗМІ в Україні – вбивства та викрадення журналістів, обстріли та захоплення телевеж, хакерські атаки на сайти інформаційних ресурсів. Українські міста, окуповані чи оточені Росією, ізолюються від українського інформаційного простору, там блокується українське мовлення та робота національних інтернет-операторів. На захоплених територіях Росія запускає трансляцію своїх пропагандистських каналів, які використовуються для ще більшої інформаційної експансії, виправдання російського вторгнення та розпалювання міжнаціональної ворожнечі», – йдеться в заяві.

МЗС наголошує, що разом з міжнародними партнерами координує зусилля для боротьби з російською пропагандою та дезінформацією.

«Закликаємо міжнародне співтовариство розширювати санкції проти російських ЗМІ, які поширюють пропаганду та дезінформацію. Медіа держави-агресора мають бути відрізані від можливостей викривляти факти війни Росії проти України. Висловлюємо вдячність українським та міжнародним журналістам, які у складних умовах, часто ризикуючи власним життям, працюють у зонах бойових дій, аби донести правду про воєнні злочини РФ в Україні», – підсумовує МЗС.

Журналістка і продюсерка Радіо Свобода Віра Гирич (1967 року народження) загинула внаслідок ракетного обстрілу військами РФ Києва 28 квітня, коли у місті з візитом перебував генсекретар ООН. Тіло загиблої журналістки виявили під уламками житлового будинку вранці 29 квітня.

У Віри Гирич залишилися батьки та дорослий син. Вона працювала в київському бюро Радіо Свобода з лютого 2018 року, а до того – на провідних українських телеканалах.

На загибель Віри Гирич відреагували президенти України та США, українські та американські дипломати, представники громадськості, колеги.

Читайте також: «Від нас пішла світла людина з великим серцем»: спогади колег про загиблу журналістку Радіо Свобода Віру Гирич

Президент Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Джеймі Флай сказав: «Ми втратили дорогу колегу, яку будуть пам’ятати за її професіоналізм та відданість нашій місії. Ми шоковані та обурені позбавленим сенсу характером її загибелі – вдома, в країні та місті, які вона любила. Пам’ять про неї надихатиме нашу роботу в Україні та за її межами на довгі роки».

Редакція Радіо Свобода висловлює співчуття родині Віри Гирич і буде згадувати її як світлу і добру людину, справжнього професіонала.