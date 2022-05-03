Війна в Україні має руйнівний вплив на журналістику – «Репортери без кордонів»

Міжнародна організація «Репортери без кордонів» у щорічному Індексі свободи преси 3 травня заявила, що війна, яку Росія веде проти України, має руйнівні наслідки для свободи преси у регіон.

Організація із захисту свободи ЗМІ заявила про численні загибелі та поранення журналістів під час висвітлення війни, відзначила небачений з часів радянського періоду рівень цензури в Росії та масову дезінформацію.

Росія атакує джерела новин на окупованих російськими військами територіях і намагається змусити місцеві ЗМІ до співпраці, йдеться в Індексі свободи преси 2022 року, в якому Росія посідає 155-те місце серед 180 країн.

«У самій Росії уряд узяв під повний контроль новини та інформацію, встановивши під час війни велику цензуру, заблокувавши засоби масової інформації і переслідуючи журналістів, які не підкоряються, змусивши багатьох з них покинути країну», – йдеться в повідомленні «Репортерів без кордонів».

Росія опустилася на п’ять позицій зі свого 150-го місця минулого року, коли її рейтинг було знижено через репресії проти журналістів, які висвітлювали протести на підтримку критика Кремля Олексія Навального, і посилення закону про ЗМІ як «іноземних агентів».

Дедалі більше ЗМІ у Росії визнаються «екстремістськими», а розповсюдження їхнього контенту в соцмережах підлягає кримінальному переслідуванню йдеться у звіті.

Кремль також нав’язує своє бачення війни в Україні деяким країнам-сусідам, особливо Білорусі, яка посідає 153-є місце у рейтингу. Незалежних журналістів у Білорусі продовжують переслідувати за їхню роботу після президентських виборів у серпні 2020 року, і понад 20 працівників ЗМІ нині сидять у в’язницях країни.

«Репортери без кордонів» зазначили, що уряди країн Центральної Азії також чинять тиск на ЗМІ, щоб ті забезпечували більш «нейтральне» висвітлення війни в Україні. У Туркменистані, який займає 177-е місце, всі ЗМІ, всі підконтрольні уряду, ігнорують війну, йдеться в повідомленні.

У рейтингу свободи преси Норвегія посідає перше місце шостий рік поспіль. Данія перемістилася на друге місце з четвертого у 2021 році, Швеція посіла третє місце.

Вперше Естонія та Литва – дві колишні комуністичні держави – увійшли до першої десятки, посівши четверте та дев’яте місця відповідно. Болгарія піднялася на 91-е місце зі 112-го, Молдова, яка зараз посідає 40-е місце з 89-го минулого року, виділяється цього року завдяки змінам в уряді та надії на покращення ситуації для журналістів.

До п’ятірки країн світу з найгіршими умовами свободи преси увійшли М’янма, Туркменистан, Іран, Еритрея та Північна Корея.

Цього року світовий Індекс свободи преси став 20-м, опублікованим «Репортерами без кордонів». Організація заявила, що індекс показує поляризацію ЗМІ, які розпалюють розбіжності всередині демократичних країн, та на міжнародному рівні.

Індекс цього року «наголошує на катастрофічних наслідках новин та інформаційного хаосу – наслідках глобалізованого та нерегульованого інформаційного онлайн-простору, який заохочує фейкові новини та пропаганду».

«Репортерами без кордонів» кажуть, що в демократичних суспільствах зростають розбіжності внаслідок поширення дезінформаційних кампаній в силу того, як функціонують соціальні мережі.

У США із 42-м місцем у рейтингу поляризація ЗМІ підживлює та посилює внутрішні соціальні розбіжності. Але і в таких країнах, як Франція, яка займає 26-е місце, соціальна та політична напруженість також підживлюється соцімережами та новими медіа.