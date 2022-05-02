Прощання із загиблою журналісткою і продюсеркою Радіо Свобода Вірою Гирич відбудеться завтра

У вівторок, 3 травня, у Михайлівському золотоверхому соборі у Києві відбудеться прощання із журналісткою і продюсеркою Радіо Свобода Вірою Гирич, яка загинула внаслідок влучання російської ракети в будинок, у якому вона жила.

Прощання з Вірою Гирич розпочнеться о 12:30.

Віра Гирич (1967 року народження) загинула внаслідок ракетного обстрілу військами РФ Києва 28 квітня, коли у місті з візитом перебував генсекретар ООН. Тіло загиблої журналістки виявили під уламками житлового будинку вранці 29 квітня.

У Віри Гирич залишилися батьки та дорослий син. Вона працювала в київському бюро Радіо Свобода з лютого 2018 року, а до того – на провідних українських телеканалах.

На загибель Віри Гирич відреагували президенти України та США, українські та американські дипломати, представники громадськості, колеги.

Президент Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Джеймі Флай сказав: «Ми втратили дорогу колегу, яку будуть пам’ятати за її професіоналізм та відданість нашій місії. Ми шоковані та обурені позбавленим сенсу характером її загибелі – вдома, в країні та місті, які вона любила. Пам’ять про неї надихатиме нашу роботу в Україні та за її межами на довгі роки».

Редакція Радіо Свобода висловлює співчуття родині Віри Гирич і буде згадувати її як світлу і добру людину, справжнього професіонала.