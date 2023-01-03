Удар по російській казармі в Макіївці викликав «значну критику» військового командування в РФ – ISW

Удар по місцю розміщення російських військових на окупованій Донеччині спричинив критику на адресу командування в Росії, вважає американський Інститут дослідження війни (ISW) в останньому звіті.

«Спустошливий удар з українського HIMARS по російській базі в Макіївці, Донецька область, 31 грудня спричинив значну критику російського військового командування у російському інформаційному просторі», – йдеться в звіті.

При цьому, як зазначає Інститут, російське Міністерство оборони, ймовірно, намагається перекласти провину за «погану оперативну безпеку» (OPSEC) на ватажків незаконного збройного угруповання «ДНР» та мобілізованих військових.

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«Представники «ДНР» повідомили російським державним телеканалам, що удар стався, коли російські військовослужбовці порушили оперативну безпеку, використовуючи особисті мобільні телефони, що дозволило українським силам завдати високоточного удару по базі. Схильні до Кремля ЗМІ та деякі військові блогери підтримали цю заяву, стверджуючи, що російські війська не повинні недооцінювати здатність України використовувати погану практику OPSEC», – заявляють аналітики.

Тим не менш, «розпливчасте» визнання удару з боку російського міноборони спричинило звинувачення і в бік командування.

«Військові блогери, пов’язані з ПВК «Вагнера», заявили, що російське військове командування полегшило українським силам удари по кількох сотнях військовослужбовців в одному місці, назвавши «брехнею» пояснення «ДНР» про використання мобільного телефону. Колишній російський офіцер також заявив, що російські війська зберігали боєприпаси в підвалі школи, що дозволило завдати нищівного удару», – цитує ISW.

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За висновками Інституту, подібні «значні військові провали» й надалі можуть ускладнювати спроби Путіна «догодити російській провоєнній спільноті» та зберегти домінування у внутрішньому інформаційному просторі.

Російські канали заявили про удар по Макіївці 31 грудня, повідомляючи про «сотні загиблих». Російський військовий блогер Борис Рожин, який висвітлює війну, повідомив у телеграмі, що станом на вечір 1 січня «завали ще розбирають». Після резонансу Міноборони РФ підтвердило удар у Макіївці, назвавши значно меншу кількість загиблих – 63 військових.

Також Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України 1 січня повідомило про кілька сотень загиблих російських військових в Макіївці. За даними управління, російських військових і мобілізованих завезли до будівлі Політехнічного училища №19, у результаті «необережного поводження з нагрівальними приладами, нехтуванням заходів безпеки, курінням у невстановленому місці», загинули 400 людей.