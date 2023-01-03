Російський удар по Дружківці: чи був там HIMARS?

- Дружківка: що було реальною ціллю Росії?
Російські війська вдарили ракетами по Дружківці Донецької області. Удар зруйнував льодову арену «Альтаїр», там спалахнула пожежа.
Арену використовували як гуманітарний склад: тут зберігали питну бутильовану воду, матраци, генератори, буржуйки тощо. Також це домашня арена хокейного клубу «Донбас».
У щоденному зведенні Міноборони РФ удар по Дружківці підтвердили. Там заявляють про знищення української військової техніки, зокрема, нібито, систем HIMARS та боєприпасів.
Чи це так?
- Пригожин не може захопити Бахмут
Ватажок приватної військової компанії «Вагнер», що вербує, зокрема, російських в’язнів для війни в Україні Євгеній Пригожин пояснив, чому його найманці ніяк не можуть захопити Бахмут.
За його словами, у всьому винні ЗСУ, які організували щонайменше «500 рубежів оборони».
За інформацією ГУР російські сили знизили активність у районі Бахмута, оскільки ЗСУ отримали підкріплення і подальші успіхи російської армії у цьому районі найближчим часом малоймовірні.
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