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Війна

Російський удар по Дружківці: чи був там HIMARS?

Тимошенко: «По Дружківці завдали два удари з ракетного комплексу «Іскандер», пошкоджено житловий сектор, льодову арену та промисловий сектор. Одна людина загинула, ще одна поранена»
  • Дружківка: що було реальною ціллю Росії?

Російські війська вдарили ракетами по Дружківці Донецької області. Удар зруйнував льодову арену «Альтаїр», там спалахнула пожежа.

Арену використовували як гуманітарний склад: тут зберігали питну бутильовану воду, матраци, генератори, буржуйки тощо. Також це домашня арена хокейного клубу «Донбас».

У щоденному зведенні Міноборони РФ удар по Дружківці підтвердили. Там заявляють про знищення української військової техніки, зокрема, нібито, систем HIMARS та боєприпасів.

Чи це так?

  • Пригожин не може захопити Бахмут

Ватажок приватної військової компанії «Вагнер», що вербує, зокрема, російських в’язнів для війни в Україні Євгеній Пригожин пояснив, чому його найманці ніяк не можуть захопити Бахмут.

За його словами, у всьому винні ЗСУ, які організували щонайменше «500 рубежів оборони».

За інформацією ГУР російські сили знизили активність у районі Бахмута, оскільки ЗСУ отримали підкріплення і подальші успіхи російської армії у цьому районі найближчим часом малоймовірні.

  • Про все це і не тільки дивіться у програмі Свобода Live:

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