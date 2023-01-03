Російський удар по Дружківці: чи був там HIMARS?

Дружківка: що було реальною ціллю Росії?

Російські війська вдарили ракетами по Дружківці Донецької області. Удар зруйнував льодову арену «Альтаїр», там спалахнула пожежа.

Арену використовували як гуманітарний склад: тут зберігали питну бутильовану воду, матраци, генератори, буржуйки тощо. Також це домашня арена хокейного клубу «Донбас».

У щоденному зведенні Міноборони РФ удар по Дружківці підтвердили. Там заявляють про знищення української військової техніки, зокрема, нібито, систем HIMARS та боєприпасів.

Чи це так?

Пригожин не може захопити Бахмут

Ватажок приватної військової компанії «Вагнер», що вербує, зокрема, російських в’язнів для війни в Україні Євгеній Пригожин пояснив, чому його найманці ніяк не можуть захопити Бахмут.

За його словами, у всьому винні ЗСУ, які організували щонайменше «500 рубежів оборони».

За інформацією ГУР російські сили знизили активність у районі Бахмута, оскільки ЗСУ отримали підкріплення і подальші успіхи російської армії у цьому районі найближчим часом малоймовірні.