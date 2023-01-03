У соцмережах повідомляють про звуки вибухів на півночі Криму

На півночі Криму 3 січня чутно вибухи, повідомляють кримські телеграм-канали.



«Джанкойці, попередньо спрацювала система ППО», – йдеться у повідомленні каналу «Типичный Джанкой».



Про «роботу ППО» та «знищену ціль» в Джанкої написали телеграм-канали «ЧП/Крым» та «ТалипоV Online Z».



У телеграм-каналі «Мы з Джанкоя» з'явилося повідомлення: «Не панікуємо, схоже на ППО, пишуть підписники».



Російська влада міста ситуацію не коментувала.



2 січня російська влада Севастополя заявила про атаку безпілотників. Вибухи було чутно у Сімферополі та Сімферопольському районі.